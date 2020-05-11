1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çok konuşulan 'dolu otobüs' görüntülerine takipsizlik

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanlığının iki sosyal medya kullanıcısının otobüslerdeki doluluk oranlarına ilişkin paylaşımları üzerine yaptığı suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturmada, takipsizlik kararı verdi
 11 Mayıs 2020 18:26
Yazdır
Çok konuşulan 'dolu otobüs' görüntülerine takipsizlik

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığınca iki sosyal medya kullanıcısının otobüslerin doluluk oranlarına ilişkin paylaşımlarıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "iftira" ve "hakaret" suçlarını işledikleri gerekçesiyle yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, takipsizlik kararı verildi.

İBB Başkanlığı, Mehmet Önder'in Twitter'da bir fotograf ile ''Bogazkoy-Bakırkoy seferi @ekrem_imamoglu sabahın bu saatinde basarılarınızın devamını diliyorum." seklinde paylasım yaparak toplu tasıma araclarının dolu oldugunu iddia ettigini, Mucahit Birinci'nin de bu paylaşımın yayılmasına sebep olduğunu belirterek, söz konusu paylasımların "halkı kin ve dusmanlıga tahrik" ve "iftira" suclarını olusturdugu, ayrıca Mehmet Önder'in farklı zamanlarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "hakaret" içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşımlarla "halkı kin ve dusmanlıga tahrik", "iftira" ve "hakaret" suçlarının yasal unsurlarının olusmadıgı gerekçesiye takipsizlik kararı verdi.

Takipsizlik kararında yer verilen İBB'nin suç duyurusu dilekçesinde, dolulugun oldugu iddia edilen toplu tasıma hatlarından biri olan 30 duraklı Kağıthane-Kabataş hattına 15 Mart Pazar gunu 41 yolcu, 22 Mart Pazar gunu 1 yolcu, 29 Mart Pazar gunu 71 yolcunun bindigi, 29 Mart'ta 06.00 da "Fazilet" durağından soforun uyarısına ragmen araca bir anda 47 yolcunun bindigi kaydedildi. 72 duraklı Boğazköy-Bakırköy hattında ise 15 Mart'ta 51 yolcu, 22 Mart'ta 31 yolcu, 29 Mart'ta 65 yolcunun bindigi, 29 Mart'ta 06.15'te sadece iki duraktan 41 kisinin otobus soforunun arkadan bos arac gelecegi ve sosyal mesafe kuralına uyulma zorunlulugu uyarılarına ragmen zorla otobuse bindikleri aktarılan dilekçede, fotograf ve video kaydı cekilerek bunların sosyal medyada paylasıldığı anlatıldı.

- "Basın açıklamaları gerçeği yansıtmıyor"

Takipsizlik kararında, "Her iki otobuse ait olay gun ve saatine iliskin incelenen kamera goruntuleri, IBB'nin yazı ekleri, olay gun ve saatinde her iki hatta calısan otobuslere binen yolcuların alınan ifadeleri ile tum dosya kapsamı birlikte degerlendirildiginde, gerek IBB Baskanlıgı Hukuk Musavirligi aracılıgıyla yapılan sikayetin gerek IBB'nin internet sitesinde yapılan basın acıklamasının gerekse IBB Başkanlığının ulusal basında yer alan acıklamalarının gercegi yansıtmadıgı ve atılı sucların yasal unsurlarının olusmadıgı anlasılmıstır." denildi.

IBB Hukuk Musavirligince gonderilen son tabloya gore, Fazilet durağında olay gun ve saatinde herhangi bir yolcunun binmediginin anlasıldığı kaydedilen kararda, İBB'den temin edilen araç içi kamera görüntülerinde Boğazköy-Bakırköy hattında 2 durakta 41 kisinin bindigine iliskin kayıt bulunmadığı aktarıldı.

Takipsizlik kararında, 3 aylık veriler incelendiginde, pazar gunleri aynı saatlerde 29 Aralık 2019'da 75 yolcu, 19 Ocak'ta 70 yolcu, 26 Ocak'ta 76 yolcu, 9 Subat'ta 68 yolcu, 16 Subat'ta 69 yolcunun tasındıgı, 29 Mart'ta tasındıgı belirtilen yolcu sayısının hatta tasınan rutin yolcu sayısına uygun oldugu, o gun icin ozellikle yogunluk yaratılmaya calısıldıgına iliskin sayısal bir verinin bulunmadıgı kaydedildi.

Bu hattı kullanan yolcuların ifadelerinin alındığı belirtilen kararda, bu kisilerin ikametgah ve is yeri bilgilerinin bindikleri duraklarla uyumlu oldugu ve birbirleriyle irtibatlı olduklarına veya organize sekilde hareket ettiklerine dair herhangi bir veriye rastlanmadıgı vurgulandı.

Her iki hatta da 29 Mart Pazar gunu yasandıgı iddia edilen yogunlugun yolcular veya 3. kisiler tarafından organize ve bilincli bir sekilde olusturulduguna iliskin herhangi bir veri elde edilemedigi belirtilen kararda, pandemi nedeniyle gerekli tedbirleri alma yukumlulugunun bu isle ilgilenen yoneticilere ait oldugu, toplu tasım araclarında yogunluk yasanmıssa vatandasların soz konusu yogunlugu sosyal medya veya diger yayın organlarında paylasım konusu yapmalarının demokratik bir toplumda beklenen bir davranıs oldugu, yoneticilerin de bu tur paylasımlara veya yayınlara katlanma ve imkanları olcusunde gerekli tedbirleri alma yukumluluklerinin bulundugu anlatıldı.

- İfade özgürlüğü

Takipsizlik kararında, "iftira" sucunun da yasal unsurlarının olusmadıgı belirtilerek, kamuoyunda "birinci yargı paketi" olarak bilinen 7188 sayılı Kanun'un 13. maddesi ile getirilen duzenlemede, Terorle Mucadele Kanunu'nun 7. maddesinin son fıkrasındaki "Haber verme sınırlarını asmayan veya elestiri amacıyla yapılan dusunce acıklamaları suc olusturmaz." seklindeki duzenleme ile ifade ozgurlugunun oneminin ayrıca vurgulandığı hatırlatıldı.

Kararda, "Su halde, siyasetci sıfatına sahip olan magdur Ekrem İmamoğlu hakkındaki paylasımların, yapılan elestirilerin agır ve incitici de olsa normal vatandaslara gore daha dar kapsamlı yorumlanması gerektigi ve @Onderim2 isimli Twitter kullanıcısının yaptığı paylasımların agır ve kaba elestiri kapsamında degerlendirilmemesi gerektigi dusunulmekle 'hakaret' sucunun yasal unsurlarının olusmadıgı kanaatine varılmıstır." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MİT mensuplarının ifşa edilmesi soruşturması devam ediyor
10 Mayıs 2020 11:10		 Başörtülü öğretmene tepki gösteren Can Ataklı'ya soruşturma
09 Mayıs 2020 17:46
CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma
08 Mayıs 2020 14:14		 İmamoğlu'na tehdit suçundan yargılanan sanığa tahliye
07 Mayıs 2020 22:20
Başsavcılık'tan 'Ahmet Ataç' açıklaması
07 Mayıs 2020 17:46		 Eski Nissan Ceo'sunun kaçışı ile ilgili soruşturma tamamlandı
07 Mayıs 2020 17:26
Şehit MİT mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin iddianame kabul edildi
07 Mayıs 2020 17:09		 Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı
07 Mayıs 2020 15:39
Hakan Aygün'ün tahliye kararına itiraz edildi
06 Mayıs 2020 20:15		 Kuleli'de öğrencilerin harp okuluna girmesine engel olan FETÖ'cülere fezleke
06 Mayıs 2020 13:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:46 - 'Türkiye'nin Gençleri Covid 19 Araştırması' açıklandı19:38 - Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı19:29 - Erdoğan açıkladı... 9 büyükşehir için daha giriş çıkış yasağı kaldırıldı19:28 - Yıkanabilir maskenin de satışına izin verilecek19:12 - Can Dündar Bodrum'daki villasını satmak istemiş19:11 - Erdoğan: 16 ila 19 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak19:07 - Veysel Eroğlu'ndan 'GAP' açıklaması18:57 - Parkta hareketsiz yatan adamın başında 'ölü-diri' tartışması18:51 - Yargıtay'da önemli seçim yarın!18:50 - Görüntüler Ankara'dan... İğne atsan yere düşmüyor
18:43 - Koronavirüs testi pozitif çıkan berber karantinaya alındı18:39 - MKE Ankaragücü futbolcusu Faty koronavirüsü yendi18:33 - TİSKİ Genel Müdürü yumruklu saldırıya uğradı18:27 - 'Berber ücretlerine yüzde 40 zam' haberlerine yalanlama18:26 - Çok konuşulan 'dolu otobüs' görüntülerine takipsizlik18:20 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:19 - Hangi Avrupa ülkesinde, korona sınırlamaları nasıl kaldırılıyor?18:14 - Doğal mağarada 15 yıldır yaşam mücadelesi veriyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kabine bugün toplanıyor... Dört günlük sokağa çıkma yasağı masada
'Berber ücretlerine yüzde 40 zam' haberlerine yalanlama
Komiser ile emniyet müdürünün eğlence partisi canlı yayın yapılınca deşifre oldu
Korktukları için terk ettikleri evlerinden 20 yılan çıktı
TSK'dan 5 bin kişinin ihracı bakanlıkta, 20 bin kişi daha var
Diyanet, Bayram Namazı'nın kılınmasını istedi, Bilim Kurulu'ndan onay çıkmadı
Maske kullanımı zorunlu hale gelen illerin sayısı artıyor
Erdoğan: 16 ila 19 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Üniversite, 2011'deki ev toplantısına katıldığı için, memuru, idari kararla ihraç etmişti
Erdoğan açıkladı... 9 büyükşehir için daha giriş çıkış yasağı kaldırıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
16-19 mayıs arası 4 günlük sokağa çıkma yasağı 4
sevda noyan'ın italyan vatandaşı olması 4
çok güzelsin ankara 6
rusya 1
enflasyon 3
voleybol ligi 2019/2020 sezonunun iptal edilmesi 3
günaydın sözlük 1
kamuda esnek çalışma düzeninin iptal olması 1
yıllarca kadının peşini bırakmayan sapkın kişi 4
türkiye e-futbol şampiyonası 2
SON İLANLAR
İçişleri Bakanlığı, sözleşmeli 13 personel alacak
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi İşçi Alım İlanı
Kayseri Üniveritesi İşçi Alacak
Darphane ve Damga Matbaası İşçi Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 34 sağlık personeli alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 112 personel alacak
Selçuklu Belediyesi 25 Zabıta Memuru Alacak
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak-İlan ertelendi
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam