Çok konuşulan 'dolu otobüs' görüntülerine takipsizlik

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığınca iki sosyal medya kullanıcısının otobüslerin doluluk oranlarına ilişkin paylaşımlarıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "iftira" ve "hakaret" suçlarını işledikleri gerekçesiyle yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, takipsizlik kararı verildi.

İBB Başkanlığı, Mehmet Önder'in Twitter'da bir fotograf ile ''Bogazkoy-Bakırkoy seferi @ekrem_imamoglu sabahın bu saatinde basarılarınızın devamını diliyorum." seklinde paylasım yaparak toplu tasıma araclarının dolu oldugunu iddia ettigini, Mucahit Birinci'nin de bu paylaşımın yayılmasına sebep olduğunu belirterek, söz konusu paylasımların "halkı kin ve dusmanlıga tahrik" ve "iftira" suclarını olusturdugu, ayrıca Mehmet Önder'in farklı zamanlarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "hakaret" içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşımlarla "halkı kin ve dusmanlıga tahrik", "iftira" ve "hakaret" suçlarının yasal unsurlarının olusmadıgı gerekçesiye takipsizlik kararı verdi.

Takipsizlik kararında yer verilen İBB'nin suç duyurusu dilekçesinde, dolulugun oldugu iddia edilen toplu tasıma hatlarından biri olan 30 duraklı Kağıthane-Kabataş hattına 15 Mart Pazar gunu 41 yolcu, 22 Mart Pazar gunu 1 yolcu, 29 Mart Pazar gunu 71 yolcunun bindigi, 29 Mart'ta 06.00 da "Fazilet" durağından soforun uyarısına ragmen araca bir anda 47 yolcunun bindigi kaydedildi. 72 duraklı Boğazköy-Bakırköy hattında ise 15 Mart'ta 51 yolcu, 22 Mart'ta 31 yolcu, 29 Mart'ta 65 yolcunun bindigi, 29 Mart'ta 06.15'te sadece iki duraktan 41 kisinin otobus soforunun arkadan bos arac gelecegi ve sosyal mesafe kuralına uyulma zorunlulugu uyarılarına ragmen zorla otobuse bindikleri aktarılan dilekçede, fotograf ve video kaydı cekilerek bunların sosyal medyada paylasıldığı anlatıldı.

- "Basın açıklamaları gerçeği yansıtmıyor"

Takipsizlik kararında, "Her iki otobuse ait olay gun ve saatine iliskin incelenen kamera goruntuleri, IBB'nin yazı ekleri, olay gun ve saatinde her iki hatta calısan otobuslere binen yolcuların alınan ifadeleri ile tum dosya kapsamı birlikte degerlendirildiginde, gerek IBB Baskanlıgı Hukuk Musavirligi aracılıgıyla yapılan sikayetin gerek IBB'nin internet sitesinde yapılan basın acıklamasının gerekse IBB Başkanlığının ulusal basında yer alan acıklamalarının gercegi yansıtmadıgı ve atılı sucların yasal unsurlarının olusmadıgı anlasılmıstır." denildi.

IBB Hukuk Musavirligince gonderilen son tabloya gore, Fazilet durağında olay gun ve saatinde herhangi bir yolcunun binmediginin anlasıldığı kaydedilen kararda, İBB'den temin edilen araç içi kamera görüntülerinde Boğazköy-Bakırköy hattında 2 durakta 41 kisinin bindigine iliskin kayıt bulunmadığı aktarıldı.

Takipsizlik kararında, 3 aylık veriler incelendiginde, pazar gunleri aynı saatlerde 29 Aralık 2019'da 75 yolcu, 19 Ocak'ta 70 yolcu, 26 Ocak'ta 76 yolcu, 9 Subat'ta 68 yolcu, 16 Subat'ta 69 yolcunun tasındıgı, 29 Mart'ta tasındıgı belirtilen yolcu sayısının hatta tasınan rutin yolcu sayısına uygun oldugu, o gun icin ozellikle yogunluk yaratılmaya calısıldıgına iliskin sayısal bir verinin bulunmadıgı kaydedildi.

Bu hattı kullanan yolcuların ifadelerinin alındığı belirtilen kararda, bu kisilerin ikametgah ve is yeri bilgilerinin bindikleri duraklarla uyumlu oldugu ve birbirleriyle irtibatlı olduklarına veya organize sekilde hareket ettiklerine dair herhangi bir veriye rastlanmadıgı vurgulandı.

Her iki hatta da 29 Mart Pazar gunu yasandıgı iddia edilen yogunlugun yolcular veya 3. kisiler tarafından organize ve bilincli bir sekilde olusturulduguna iliskin herhangi bir veri elde edilemedigi belirtilen kararda, pandemi nedeniyle gerekli tedbirleri alma yukumlulugunun bu isle ilgilenen yoneticilere ait oldugu, toplu tasım araclarında yogunluk yasanmıssa vatandasların soz konusu yogunlugu sosyal medya veya diger yayın organlarında paylasım konusu yapmalarının demokratik bir toplumda beklenen bir davranıs oldugu, yoneticilerin de bu tur paylasımlara veya yayınlara katlanma ve imkanları olcusunde gerekli tedbirleri alma yukumluluklerinin bulundugu anlatıldı.

- İfade özgürlüğü

Takipsizlik kararında, "iftira" sucunun da yasal unsurlarının olusmadıgı belirtilerek, kamuoyunda "birinci yargı paketi" olarak bilinen 7188 sayılı Kanun'un 13. maddesi ile getirilen duzenlemede, Terorle Mucadele Kanunu'nun 7. maddesinin son fıkrasındaki "Haber verme sınırlarını asmayan veya elestiri amacıyla yapılan dusunce acıklamaları suc olusturmaz." seklindeki duzenleme ile ifade ozgurlugunun oneminin ayrıca vurgulandığı hatırlatıldı.

Kararda, "Su halde, siyasetci sıfatına sahip olan magdur Ekrem İmamoğlu hakkındaki paylasımların, yapılan elestirilerin agır ve incitici de olsa normal vatandaslara gore daha dar kapsamlı yorumlanması gerektigi ve @Onderim2 isimli Twitter kullanıcısının yaptığı paylasımların agır ve kaba elestiri kapsamında degerlendirilmemesi gerektigi dusunulmekle 'hakaret' sucunun yasal unsurlarının olusmadıgı kanaatine varılmıstır." ifadelerine yer verildi.