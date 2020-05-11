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Yargıtay'da önemli seçim yarın!

Yeni Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı belirlemek için Yargıtay Genel Kurulu'nda seçim yapılacak. 7 adayın yarışacağı seçimde en fazla oyu alan isim Cumhurbaşkanlığı'na bildirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu isimlerden birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atayacak.
 11 Mayıs 2020 18:51
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Yargıtay'da önemli seçim yarın!

Mehmet Akarca'nın Yargıtay Başkanlığı'na seçilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı koltuğu boşalmıştı. Yeni Başsavcıyı belirlemek için Yargıtay Genel Kurulu'nda yarın seçim yapılacak.

7 İSİM ADAY OLDU

HaberTürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Başsavcılık için 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil, 3. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay, 14. Ceza Dairesi Başkanı Bekir Şahin, 11. Ceza Dairesi Başkanı Ali İhsan Öztekin, 2. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Akif Öndaş, 5. Ceza Dairesi Üyesi Veli Dalgalı ve 7. Ceza Dairesi Üyesi Alper Yükselen Bikirli aday oldu.

CUMHURBAŞKANI 5 İSİMDEN BİRİNİ ATAYACAK

7 adayın yarışacağı seçimde en fazla oyu alan isim Cumhurbaşkanlığı'na bildirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu isimlerden birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atayacak. Yeni Başsavcı 4 yıl süreyle görev yapacak.
Memurlar.Net
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