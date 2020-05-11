Veysel Eroğlu'ndan 'GAP' açıklaması

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti hükümetleri döneminde Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki 9 ile suyla ilgili 50 milyar liralık muazzam bir yatırım yapıldığını belirterek, "GAP Eylem Planı tamamlandığında milli ekonomiye yıllık katkısı toplam 6,746 milyar dolar olacak. 1 milyon 270 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacak." ifadesini kullandı.

Eroğlu, GAP'a ilişkin yaptığı yazılı basın açıklamasında, Türkiye'nin en büyük kalkınma projesi olan GAP'tan Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'in istifade ettiğini belirtti.

GAP'ın 22 baraj, 17 hidroelektrik santrali ve takriben 1 milyon 58 bin hektar sulama alanından oluştuğuna işaret eden Eroğlu, GAP'ın 7'si Fırat havzasında, 6'sı ise Dicle havzasında olmak üzere 13 büyük projeden oluştuğunu hatırlattı.

Eroğlu, dünyanın sayılı projelerinden olan GAP ile bölgenin mümbit topraklarının suyla buluştuğunu, sulu tarım vasıtasıyla başta bölge insanı olmak üzere bütün Türkiye'nin kalkındığını dile getirdi.

Bölgenin kalkınması, vatandaşların refah seviyelerinin yükseltilmesi, işsizliğin azaltılması, terör hadiselerinin azaltılması için hazırlanan GAP'ın bölgenin makus talihini değiştireceğini vurgulayan Eroğlu, her ne kadar AK Parti hükümetleri öncesinde başlatılan bir proje olsa da 27 Mayıs 2008'in GAP için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Bu tarihte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da açıkladığı GAP Eylem Planı'yla bölgedeki çalışmaların hızlandığını ve projelerin birer birer tamamlanmaya başladığını kaydeden Eroğlu, özellikle ödeneklerin 5 misline kadar arttırılmasıyla işlerin hızlandığını belirtti.

"AK Parti hükümetleri döneminde GAP kapsamındaki 9 ile suyla alakalı 50 milyar lira değerinde muazzam bir yatırım yapıldığına" değinen Eroğlu, "GAP Eylem Planı tamamlandığında yılda sulama faydası 2,2 milyar, enerji faydası 4 milyar, içme suyu faydası 546 milyon dolar olmak üzere milli ekonomiye yıllık katkısı toplam 6,746 milyar dolar olacak. Ayrıca 1 milyon 270 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacak." ifadesini kullandı.

- "Şanlıurfa'nın 2050'ye kadar olan içme suyu ihtiyacı karşılandı"

GAP kapsamındaki 9 il ve pek çok ilçede içme suyu temini konusunda önemli projelerin tamamlandığını bildiren Eroğlu, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Mardin ve içeleri, Şırnak ve İdil ilçesi ile Siirt ve ilçelerinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) tamamlanan tesislerle bugüne kadar toplam yıllık 810 milyon metreküp içme suyu temin edilerek, bölgedeki illerin uzun vadeli ihtiyaçlarının karşılandığına dikkati çekti.

Eroğlu, Şanlıurfa'ya Atatürk Barajı'ndan, inşa edilen içme suyu arıtma tesisi ile yıllık 197 milyon metreküp içme suyu verildiğini, şehrin 2050'ye kadar olan içme suyu ihtiyacının karşılandığını vurguladı.

Şanlıurfa Birecik, Hilvan, Siverek, Suruç ve Viranşehir devam eden 6 içme suyu tesisi inşaatının ise 2021 sonuna kadar tamamlanacağını aktaran Eroğlu, böylece yılda toplam 73,87 milyon metreküp içme suyu temin edileceğini belirtti.

- İçme suyu temin faaliyetleri

Bölgenin en büyük illerinden Diyarbakır'a Dicle Barajı'ndan su iletildiğine değinen Eroğlu, bu kapsamda 25 kilometrelik isale hattı ile günlük arıtma kapasitesi 255 bin metreküp olan içme suyu arıtma tesisi inşa edilerek şehre yıllık 128 milyon metreküp içme suyu verildiğine dikkati çekti.

Eroğlu, bölgedeki diğer illerde yürütülen içme suyu temin ve sulama faaliyetlerini sıraladı.

GAP'ın en önemli kısmının sulamalar olduğuna işaret eden Eroğlu, proje kapsamında toplam 1 milyon 58 bin hektar ekonomik sulanabilir alanın sulanmasının, başta bölge olmak üzere Türkiye'nin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

GAP Eylem Planı ile özellikle sulama projelerinde büyük gelişim sağlandığını dile getiren Eroğlu, sulama projelerinin en önemli ve zor bölümü olan atar damar niteliğindeki dev ana kanalların tamamlandığını hatırlattı.

Şanlıurfa-Mardin Ana Kanalı'nın, adeta suni bir nehir gibi olduğunu aktaran Eroğlu, 221 kilometre uzunluğundaki ana kanalın debisinin, Kızılırmak'ın mart ayı debisine eşit, 161 kilometrelik Süveyş Kanalı'ndan daha uzun olduğuna dikkati çekti.

Eroğlu, GAP'ta 2002'ye kadar 198 bin 854 hektar arazi sulanırken, son 18 yılda inşa edilen sulama projeleriyle bunu 579 bin hektara çıkardıklarını bildirdi.

- "100 yıllık hayali gerçekleştirdik"

Şanlıurfa'da son 18 yılda 2 milyon 657 bin dekar araziyi sulamaya açtıklarını, bunlardan Suruç Ovası'nın sulanmasının, vatandaşların 100 yılık hayali olduğuna değinerek, "Suruç Ovası'nın sulanması için Atatürk Barajı'ndan aldığımız suyu, toplam 2,5 milyar lira maliyetle inşa ettiğimiz Suruç Tüneli ile ovaya aktardık." dedi.

GAP'ın, enerji yönüyle de Türkiye için önemli bir proje olduğunu belirten Eroğlu, Türkiye'nin hidroelektrik enerji potansiyelinin yüzde 16'sının GAP kapsamında yer aldığına dikkati çekti.

GAP'ın kilit projesinin, Ilısu Barajı ve hidroelektrik santrali olduğuna işaret eden Eroğlu, barajın, elektrik enerjisi üretiminden ekonomiye yılda 2,5 milyar lira katkı sağlayacağını bildirdi. Eroğlu, Ilısu Barajı'nın tamamlandığını, su tutma işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.

Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 9 ilde, son 18 yılda toplam 262 taşkın koruma tesisi inşa edildiğini aktaran Eroğlu, yapılan bu tesislerle toplam 273 yerleşim yeri ile 37 bin dekar arazinin taşkın zararlarından korunduğuna dikkati çekti.

- "9 ilde 210 milyon fidan toprakla buluşturuldu"

GAP'ta bulunan illere "muazzam" ağaçlandırma çalışmaları yapıldığını belirten Eroğlu, "2003 öncesi dönemde yıllık ortalama dikilen fidan sayısı 1,7 milyon adet iken, 2003-2019 yılları arasında GAP bölgesindeki illere yıllık ortalama 12,2 milyon adet fidan dikilmiştir. Bölgede bulunan 9 ilde toplam takriben 210 milyon fidan toprakla buluşturulmuştur. Ayrıca bölgede iki milli park ve 13 tabiat parkı ile tabiat turizmine önemli katkı sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

Zirai faaliyetlerin yoğun olması dolayısıyla GAP bölgesindeki 9 ilde toplam 118 meteoroloji gözlem istasyonu kurulduğunu bildiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Uçuculuk faaliyetleri için vazgeçilmez olan meteorolojik ürün ve hizmetlerin sunulması ve uçuş güvenliğine katkı sağlanması maksadıyla bölgede bulunan 8 havaalanına, havaalanı otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kurulmuştur. 350 kilometre yarıçaplı bir alanda gerçek zamanlı ve yüksek çözünürlüklü gözlem verisi elde edilmesi, nereye, ne zaman ve ne kadar yağış düşeceğine ilişkin bilgiler sağlanması, kuvvetli meteorolojik hadiseler ve bu hadiseler sonucu oluşan tabii afetlerin sebep olduğu can ve mal kayıplarının azaltılması amacıyla Şanlıurfa ve Gaziantep'e meteoroloji radarı kurulmuştur. Ayrıca Siirt, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'ya yıldırım tespit ve takip sistemi kurulmuştur."