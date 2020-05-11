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Yıkanabilir maskenin de satışına izin verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bez maskelere ilişkin standardlar, Türk Standardları Enstitüsü'nün internet sitesinde yayımlandı
 11 Mayıs 2020 19:28
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Yıkanabilir maskenin de satışına izin verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

450 milyon maskeyi vatandaşlarımıza ulaştırdık.

Maske satışını 1 lira üst sınırla serbest bıraktık. Bez maske ile ilgili yeni adımlar atıyoruz.

Bez maskelere ilişkin standardlar, Türk Standardları Enstitüsü'nün internet sitesinde yayımlandı
Memurlar.Net
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