Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları

MHP'YE TEŞEKKÜR

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de güçlü liderlik güçlü devlet gerektirir. 15 Temmuz darbe girişimini milletimizle birlikte akamete uğrattıktan sonra Cumhur ittifakı ile yönetimimizi daha güçlü hale getirdik. MHP'li kardeşlerime, sayın Bahçeli ile Cumhur ittifakına destek veren tüm kesimlere şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin maruz kaldığı tüm olaylara rağmen hiçbir oyun bu kutlu yürüyüşü bozmaya yetmeyecektir. Akdeniz ve Ege'deki tüm çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz. Yurt dışındaki finansal kuruluşları kullanarak ekonomimizi çökerteceklerini, ayaklarımıza pranga vuracaklarını düşünenleri hüsrana uğratmaya devam edeceğiz. Demokrasi ve hukuk içerisinde milletimizden istedikleri desteği bulamayanların darbeden dış müdahaleye kadar her türlü faşist desteğe sarılmaları beyhudedir.

Milli iradeden yetki alarak müşrudiyet kazanmak varken 70 yıldır defalarca denedikleri şekilde, kaostan terörden krizden darbeden mücadeleden medet umanlara boşuna beklediklerini bir kez daha göstereceğiz. Türkiye'nin terörle mücadelesinin başarısız olduğunu, ekonomisinin çöktüğünü görmek için adeta yanıp tutuşanlara o duyguyu yaşatmayacağız. 12 Mayıs hemşireler günü vesilesiyle canla başla çalışan sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.