Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı
|11 Mayıs 2020 19:38
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları
MHP'YE TEŞEKKÜR
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de güçlü liderlik güçlü devlet gerektirir. 15 Temmuz darbe girişimini milletimizle birlikte akamete uğrattıktan sonra Cumhur ittifakı ile yönetimimizi daha güçlü hale getirdik. MHP'li kardeşlerime, sayın Bahçeli ile Cumhur ittifakına destek veren tüm kesimlere şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin maruz kaldığı tüm olaylara rağmen hiçbir oyun bu kutlu yürüyüşü bozmaya yetmeyecektir. Akdeniz ve Ege'deki tüm çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz. Yurt dışındaki finansal kuruluşları kullanarak ekonomimizi çökerteceklerini, ayaklarımıza pranga vuracaklarını düşünenleri hüsrana uğratmaya devam edeceğiz. Demokrasi ve hukuk içerisinde milletimizden istedikleri desteği bulamayanların darbeden dış müdahaleye kadar her türlü faşist desteğe sarılmaları beyhudedir.
Milli iradeden yetki alarak müşrudiyet kazanmak varken 70 yıldır defalarca denedikleri şekilde, kaostan terörden krizden darbeden mücadeleden medet umanlara boşuna beklediklerini bir kez daha göstereceğiz. Türkiye'nin terörle mücadelesinin başarısız olduğunu, ekonomisinin çöktüğünü görmek için adeta yanıp tutuşanlara o duyguyu yaşatmayacağız. 12 Mayıs hemşireler günü vesilesiyle canla başla çalışan sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Erdoğan açıkladı... 9 büyükşehir için daha giriş çıkış yasağı kaldırıldı
11 Mayıs 2020 19:29
|Erdoğan: 16 ila 19 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak
11 Mayıs 2020 19:11
|Veysel Eroğlu'ndan 'GAP' açıklaması
11 Mayıs 2020 19:07
|CHP'li Öztrak: İnfaz yasası için AYM'ye esas yönünden başvuru olacak
11 Mayıs 2020 17:38
|İBB Meclisi'nde maskeli olağanüstü toplantı
11 Mayıs 2020 16:57
|HDP'li Önder: İyi Parti, düne kadar bize 'kiminle çalışalım' diye soruyordu
11 Mayıs 2020 16:23
|Başakşehir Şehir Hastanesinin yolları da 20 Mayıs'ta açılacak
11 Mayıs 2020 15:49
|Sevda Noyan'ın Ak Parti'de temsil kabiliyeti var mı?
11 Mayıs 2020 15:34
|Kılıçdaroğlu: Bahçeli sandığı gösterdi
11 Mayıs 2020 14:32
|Bahçeli'den 'İbrahim Gökçek' talimatı: Kayseri'deki tüm Ülkü Ocakları kapatıldı
11 Mayıs 2020 11:27