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Gençlerin yüzde 56,7'si tedbirleri başarılı buluyor

Araştırma sonuçlarına göre sağlık alanında alınan tedbirler gençler tarafından büyük takdir gördü. Gençlerin yüzde 56,7'si tedbirleri başarılı ve yeterli bulduğunu ifade etti
 11 Mayıs 2020 19:46
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Gençlerin yüzde 56,7'si tedbirleri başarılı buluyor

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından Türkiye genelinde yapılan "Türkiye'nin Gençleri Covid 19 Araştırması" ile gençlerin koronavirüs sürecinde ekonomik, sosyal ve psikolojik durumu analiz edildi.

TGSP, "Türkiye'nin Gençleri Covid 19 Araştırması"nı tamamladı.15-30 yaş arası 2 bin 437 gençle gerçekleştirilen araştırma kapsamında, ekonomik, sosyal ve psikolojik etkilerin değerlendirilmesi yapılarak gençlerinin yaşadığı zorlu süreç ile ilgili analizler yapıldı.

Araştırma sonuçlarına göre sağlık alanında alınan tedbirler gençler tarafından büyük takdir gördü. Gençlerin yüzde 56,7'si tedbirleri başarılı ve yeterli bulduğunu ifade ederken, salgın sürecinin 1-5 ay içinde kontrol altına alınabileceğini düşünüyor.

Psikoloji baz alınarak yapılan araştırma analizinde ise her 10 gençten 3'ünün bu dönemde kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak bir aktiviteye başladığı ve bu aktivitelerden en popülerinin okumak ve araştırma yapmak olduğu sonucu ortaya çıktı.

Bunun yanında salgının, özellikle kadınlar ve erken gençlik dönemindeki bireyler için ciddi sayılacak kaygılara neden olduğu tespit edildi.

Anketler sonucunda 10 gençten 8'e yakınının uzaktan eğitimi takip ettiği ve yüzde 43,1'nin uzaktan eğitimden yeterli faydayı alamadığı sonucu saptandı. Bu duruma neden olan olumsuz faktörlerin başında ise konsantre olamamak, olumlu faktörlerin başında istenilen saatte derse katılabilme faktörü yer aldı.

Gençler, özellikle salgın sürecinde dünya genelinde olduğu gibi ekonomik olarak gelecekten kaygı duyduklarını ifade etti. Bununla birlikte hükümetin yapmış olduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" Milli Dayanışma kampanyasını ise alınabilecek doğru tedbirler kapsamında değerlendirdi. Sonuçlara göre gençlerin yüzde 46,7'si tarafından kampanya doğru bulunarak desteklendi.

Gençler bu süreçte sosyal medya ya da Whatsapp gruplarından daha çok televizyonlardan bilgi aldıklarını ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hem güvenilir hem de başarılı bulduklarını ifade etti.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Yönetimi, araştırmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gençler ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel değişimlerden en hızlı etkilenen ve en hızlı şekilde adapte olan grubu oluşturuyor. Dolayısıyla toplumda yaşanan sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel değişimler genç yaş grupları için değişim ve dönüşümün habercisi konumunda. Bu nedenle araştırmamızın hipotezini gençler üzerine konumlandırarak onların psiko-sosyal ve ekonomik alanlardaki durumlarını değerlendirdik.Yaşadığımız bu sürecin toplumsal ve bireysel hafızalarımızda hangi etkileri bırakacağını şu an öngöremeyiz, fakat bizlere kendini belli eden her küçük ipucunu iyi değerlendirmemiz gereken zamanlardayız. Araştırma kapsamında Türkiye'de 2 bin 437 örneklem ile 30 büyükşehirde, 15-30 yaş grubundaki gençlerin koronavirüs dönemi içerisinde psikolojik, sosyal ve ekonomik durumlarının değerlendirmesini uzmanlarımız ile birlikte tamamladık."
Anadolu Ajansı
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