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Bakan Varank, 'yıkanılabilir bez maskenin' fotoğrafını paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 'yıkanılabilir bez maskeyle' ilgili bilgilendirici fotoğraf paylaştı.
 11 Mayıs 2020 20:25
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Bakan Varank, 'yıkanılabilir bez maskenin' fotoğrafını paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 'yıkanılabilir bez maskeyle' ilgili bilgilendirici fotoğraf paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tasarımından üretimine, filtrasyon etkinliğinden kullanım sonrası imhasına kadar, tüm aşamalarını belirlediğimiz "Bez Maske Standartları" yayımlandı.

TSE'nin hazırladığı standartlara uygun bez maskeler, günlük yaşamımızdaki kullan-at maskelerin alternatifi olacak" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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