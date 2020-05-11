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Aydın Valisi, kentteki koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

AYDIN Valisi Yavuz Selim Köşger, ramazan ayı nedeniyle Efeler ilçesinde iftar yemeği dağıtılan yerleri ziyaret etti. Köşger, koronavirüs salgınında Aydın'ın diğer illerle kıyaslandığında çok iyi durumda olduğuna vurgu yaparak son vaka sıfırlanıncaya kadar tedbirlerin devam edeceğini söyledi.
 11 Mayıs 2020 20:49
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Aydın Valisi, kentteki koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

AYDIN Valisi Yavız Selim Köşger, ramazan ayı nedeniyle Efeler ilçesinde iftar yemeği dağıtılan yerleri ziyaret etti. Köşger, koronavirüs salgınında Aydın'ın diğer illerle kıyaslandığında çok iyi durumda olduğuna vurgu yaparak son vaka sıfırlanıncaya kadar tedbirlerin devam edeceğini söyledi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Valiliğin organizesinde iş insanları ve STK'ların desteklediği Kızılay Aydın Şubesi ve Sosyal Vefa Destek Grubu'nun da görev aldığı ramazan iftar yemeği dağıtım yerinde incelemelerde bulundu. Vali Köşger'i, Kızılay Aydın Şube Başkanı Mesut Mazgit karşıladı. Vali Yavuz Selim Köşger ziyaret esnasında yaptığı açıklamada Aydın'ın koronavirüsle en iyi mücadele yürüten şehirler arasında olduğunu söyledi. Köşger, Ülkemizde ve tüm dünyada bir salgın hastalıkla mücadele süreci yaşıyoruz. Ülkemizde salgın hastalık son derece organize bir şekilde yürütülüyor. Aydın da buna paralel olarak kendi organizasyonlarını yaptı. Bu mücadeleyi en iyi yürüten illerden birisi biziz. Aydın'ı diğer illerle kıyasladığımızda çok çok iyi durumda olduğumuzu görüyoruz. Şu ana kadar şehrimizde koronavirüsten 6 kişi hayatını kaybetti. 130 pozitif bir vaka var ama bunların çoğunluğu iyileşmiş durumda. Şu anda tedavisi süren 50 vatandaşımız var. Bunlardan 5 tanesi yoğun bakımda tedavi görüyor. Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı 7 il içerisinde biz de vardık. Yakınımızda olan İzmir ve Denizli'de bu süreç yoğun bir şekilde devam diyor. Yasağın kalkması insanları rehavete sevk etmesin. Henüz hastalık tümüyle geçmiş değil. Bir müddet daha böyle idare edeceğiz. Aydın'da vakayı sıfırladığımız gün tüm her şeyi kaldıracağız" dedi.

"ULAŞILAN KİŞİ SAYISI 300 BİNİ GEÇTİ"

4 bin 500 kişiye sıcak yemek servisi yapıldığının altını çizen Köşger; Vefa Sosyal Destek grupları bu süreçte ortaya çıktı. Vefa grubu Türkiye'deki en iyi hizmetlerden birisini yürütüyor. Çok kısa sürede organize oldular. 277 araç ve 2 bin 772 tane personelle 17 ilçede hizmetler sürüyor. Şu ana kadarda hiçbir aksama olmadı. Bize tekil talep olarak ulaşan sayı 300 bini geçti. 1 milyon 110 bin nufüslü Aydın'ı dikkate alırsak 3'te biri vefa destek grubu hizmetlerinden yararlanmış. Bu anlamda çok önemli bir hizmet yürütüyoruz. Ramazan ayı nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçta ise iftar ve sahur taleplerini karşılamak üzere burada özel bir okulun zemin katında yemekhanede yemek yapımına başlandı. Kızılay Aydın Şubesi ve özel okul sahibi ile birlikte Aydınlı iş insanlarının da katkısıyla Valilik öncülüğünde STK'lar da bulunuyor. Efeler'de günlük 4 bin 500 kişiye sıcak yemek servisi yapılıyor. Bu süreçte bize destek olan başta Aydınlı hemşehrilerimin tümüne, salgını ciddiye alarak kurallara uyan, maskesini takan sokağa çıkarken sosyal mesafeye uyan, evde kalması gerektirdiğinde evde kalan, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm hemşehrilerimize, teşekkür ediyorum" dedi.
DHA
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