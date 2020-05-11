Süs tavuğu yetiştiriciliği hobisini kazanca dönüştürdü
|11 Mayıs 2020 21:02
|Yazdır
Akçakoca ilçesinde hobi olarak süs tavuğu yetiştiren Tacettin Asan, zamanla tavukların sayısını artırarak arkadaşıyla kurduğu çiftlikle girişimci oldu.
İlçeye bağlı Altunçay köyünde fabrikada işçi olarak çalışan Asan, 6 yıl önce askerlik arkadaşından 6 süs tavuğu alarak hobi amaçlı yetiştirmeye başladı.
Zamanla tavukların sayısını artıran Asan, arkadaşıyla çiftlik kurdu.
Hem tavukların hem de yumurtaların ilgi görmesi üzerine önce yurt içinde satış yapan iki ortak, daha sonra gelen talep üzerine Fransa, Lübnan, Sudan, Azerbaycan, İran ve Gürcistan'a da ürünlerini göndermeye başladı.
- "Hobimi kazanca dönüştürdüm"
Tacettin Asan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hobi olarak başladığı süs tavuğu yetiştiriciliğini kazanca dönüştürdüğünü söyledi.
Fabrikada işçi olarak çalıştığını anlatan Asan, "Bunu hobi olarak yapıyordum. Bu kadar hayvanım yoktu o zaman. 5-6 hayvanım vardı. Çanakkale'de bir askerlik arkadaşımın sayesinde başladım. Bu işe hobi olarak başladıktan sonra yumurta isteyenler olmaya başladı. Baktım ki kazancı da güzel işimi büyütmeye karar verdim." diye konuştu.
- "Elimde hiç yumurta kalmıyor"
Yumurtalara ve tavukları yurt içinde çeşitli illere gönderdiğini, yurt dışından da talep olduğunu aktaran Asan, şunları kaydetti:
"Üretime devam ediyoruz. Hafta sonları, işten çıktıktan sonra tavuklarla ilgileniyorum. Tavuk yumurtalarını Türkiye çapında satıyorum, yurt dışına gönderdiğim de oluyor. Fransa, Lübnan, Sudan, Azerbaycan, İran, Gürcistan gibi ülkelerle de gönderiyorum. Hem güzel bir hobi hem de iyi bir kazanç olmuş oldu."
Asan, yumurta müşterisinin hazır olduğunu ve elinde hiç yumurta kalmadığını aktararak, "Şu an burada 7 ırk tavuk var. Bir de farklı bir yerde başka bir arkadaşımın bahçesinde var. Alan yetmediği için orada bakıyorum. 3 ırkım da orada var. Bu işe başladığımdan beri elimde hiç yumurta kalmadı." ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Leblebi tüketimi Kovid-19 sürecinde arttı
11 Mayıs 2020 21:27
|Bakan Varank, 'yıkanılabilir bez maskenin' fotoğrafını paylaştı
11 Mayıs 2020 20:25
|Çeyrek altın ne kadar?
11 Mayıs 2020 12:51
|AVM'ler kapılarını yeniden açtı
11 Mayıs 2020 11:41
|İnşaat maliyet endeksi yüzde 6,92 artış gösterdi
11 Mayıs 2020 10:48
|Şubat ayı işsizlik oranı açıklandı
11 Mayıs 2020 10:02
|'Mor majeste' patatesinin deneme ekimleri yaygınlaşıyor
10 Mayıs 2020 21:43
|Prof.Dr.Aybar: Kur saldırıları cinayete teşebbüsle eş anlamlı
10 Mayıs 2020 21:18
|Malatya'da üretilen maske 1 milyarın üzerinde sipariş aldı
10 Mayıs 2020 16:50
|Tüketicilerin yarısı cadde mağazalarını tercih edecek
10 Mayıs 2020 16:16