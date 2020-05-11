1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İSKİ faturaları 3 ay ertelendi

İSKİ Genel Müdürlüğü'nün Kovid-19 salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerini azaltmak amacıyla konutlarda ve faaliyette bulunmayan iş yerlerinde 17 Nisan-16 Temmuz arasında su faturalarının ertelenmesi, sonrasında 3 eşit taksitle ödenmesini içeren raporu oy birliğiyle kabul edildi.
 11 Mayıs 2020 21:19
Yazdır
İSKİ faturaları 3 ay ertelendi

Olağanüstü gündemle toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisinde borçlanma taleplerinin birçoğu revize edilerek meclisten geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını sebebiyle Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık yaptığı Mecliste, İBB, Metro A.Ş., İETT, gibi kurumların borçlanma talepleri ve sosyal yardım bütçe ve esaslarının içeren 13 rapor ele alındı.

- Borçlanma teklifleri revize edildi

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun tamamlanması için Finansman Müdürlüğünün 73 milyon 304 bin 745 avro dış borçlanma yapılması yönündeki talebi müdürlükten geldiği gibi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

İBB'nin 2020 bütçesi için 4,5 milyar iç borçlanma yetkisi talebi, AK Partililerin önergesiyle 648 milyon lira olarak revize edildi.

Salgın nedeniyle, İETT'nin bozulan finansal dengesinin sağlanması amacıyla, 230 milyon lira iç borçlanma yapmasını içeren bir diğer rapor, AK Parti'nin "2020 yılında 100 milyon lirasının kullanılması" ibaresinin eklemesiyle kabul edildi.

İBB iştiraklerinin salgın sürecinde azalan gelirleri nedeniyle 16 şirketin bütçelerine destek olarak toplam 1,9 milyara yakın iç borçlanmayla kaynak sağlamasını içeren rapor AK Partililerin teklifi ile revize edildi. İştiraklerle ilgili İGDAŞ''a 500 milyon lira, İSTAÇ 42 milyon lira, Metro İstanbul'a ise 30 milyon lira iç borçlanma yapabilme yetkisi verildi.

- İSKİ faturaları 3 ay ertelendi

İSKİ Genel Müdürlüğü'nün Kovid-19 salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerini azaltmak amacıyla konutlarda ve faaliyette bulunmayan iş yerlerinde 17 Nisan-16 Temmuz arasında su faturalarının ertelenmesi, sonrasında 3 eşit taksitle ödenmesini içeren raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Mecliste, İBB'ye ödenmesi gereken ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedeller ile satışların 3 ay ertelenmesi ve kiracıların faaliyette bulunmadığı süredeki kiraları ödememesini içeren rapor, oy birliğiyle onaylandı. İBB'nin reklam alanlarının kiralarının da 3 ay süreyle ertelenmesini içeren rapor da oy birliğiyle kabul edildi.

- Başakşehir-Kayaşehir metrosu bakanlığa devredilecek

Öte yandan, İBB Meclisi salgın nedeniyle evsel ve ticari İBB'nin geri dönüşüm tesislerine kabul fiyatını 103 liradan 50 liraya düşürdü. AK Partililer de şehirler arası otobüslere Büyük İstanbul Otogarı'nın pandemi süresince ücretsiz olmasını teklif etti. Her iki teklif de yapılan oylamalarla kabul edildi.

Yapım çalışmaları duran Başakşehir-Kayaşehir Raylı Sistem Hattı'nın inşaat ve kontrol işlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilmesi için Başkan İmamoğlu'na yetki verilmesini içeren rapor, oy birliğiyle onaylandı.

- İmamoğlu'ndan tepki

Alınan kararların İBB ve İstanbul'a hayırlı olmasını dileyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ama ne yazık ki belediyelerin bütçe yönetimi konusunda kötü bir sürecin yönetildiği bir toplantı olmuştur. Bütçe gerçekçi ele alınmamıştır. Bunun üzüntüsünü paylaşmak istiyorum. Siyasetin konuşmayacağı bir toplantı olmasını dilerdik. Ama bu yönüyle de eksik bırakılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TRT gençlerin hayallerini gerçekleştirecek
11 Mayıs 2020 21:23		 Otellere 'izolasyon odası' şartı getirildi
11 Mayıs 2020 21:11
Erdoğan açıklamıştı! İşte Bez maskenin standartları
11 Mayıs 2020 20:53		 Yıkanabilir maskenin de satışına izin verilecek
11 Mayıs 2020 19:28
Maske kullanımı zorunlu hale gelen illerin sayısı artıyor
11 Mayıs 2020 17:23		 AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 60 bin 385'i tahliye edildi
11 Mayıs 2020 17:12
AOÇ kira alacaklarını koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay erteledi
11 Mayıs 2020 16:44		 5 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
11 Mayıs 2020 16:27
Bazı ithal ürünler için ilave gümrük vergisi getirildi
11 Mayıs 2020 16:20		 Bazı alanlarda maske takma zorunluluğu getirilen iller
11 Mayıs 2020 15:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:29 - YÖK'ten dönem sonu sınavlarına dair çok önemli açıklama21:27 - Leblebi tüketimi Kovid-19 sürecinde arttı21:23 - TRT gençlerin hayallerini gerçekleştirecek21:19 - İSKİ faturaları 3 ay ertelendi21:14 - İftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Büryan kebabı21:11 - Otellere 'izolasyon odası' şartı getirildi21:06 - Türkiye'den Filistin'e tıbbi malzeme yardımı21:02 - Süs tavuğu yetiştiriciliği hobisini kazanca dönüştürdü20:57 - Bankacılığı bırakıp demirci oldu20:53 - Erdoğan açıklamıştı! İşte Bez maskenin standartları
20:49 - Aydın Valisi, kentteki koronavirüs vaka sayılarını açıkladı20:48 - İstanbul'da bugün! Trafik yoğunluğu eski günleri aratmadı20:44 - Sevindiren haber KKTC'den geldi! Son hasta da taburcu oldu20:32 - İlk kez yeni vaka sayısı 1500'ün altına indi20:28 - Bahçeli'den 'Memleket Meselesi' açıklaması20:25 - Bakan Varank, 'yıkanılabilir bez maskenin' fotoğrafını paylaştı20:23 - Sahte rakı içen hastane personeli hayatını kaybetti19:46 - Gençlerin yüzde 56,7'si tedbirleri başarılı buluyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Berber ücretlerine yüzde 40 zam' haberlerine yalanlama
Kabine bugün toplanıyor... Dört günlük sokağa çıkma yasağı masada
Komiser ile emniyet müdürünün eğlence partisi canlı yayın yapılınca deşifre oldu
Erdoğan açıkladı... 9 büyükşehir için daha giriş çıkış yasağı kaldırıldı
Korktukları için terk ettikleri evlerinden 20 yılan çıktı
Erdoğan: 16 ila 19 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak
TSK'dan 5 bin kişinin ihracı bakanlıkta, 20 bin kişi daha var
Diyanet, Bayram Namazı'nın kılınmasını istedi, Bilim Kurulu'ndan onay çıkmadı
Maske kullanımı zorunlu hale gelen illerin sayısı artıyor
Koronavirüs testi pozitif çıkan berber karantinaya alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
10.05.2020 65 yaş üstüne sokağa çıkma izni 1
höt höt 7
uyku düzeni 5
sen de yap güzel oluyor 1
pijamaskeliler 2
kuaför ücretinin yüzde 40 zamlanacak olması 5
makarna 1
günaydın sözlük 1
avm'lerin 11 mayıs'ta kademeliolarak açılması 1
Aydın'da maske takma zorunluluğu 2
SON İLANLAR
İçişleri Bakanlığı, sözleşmeli 13 personel alacak
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi İşçi Alım İlanı
Kayseri Üniveritesi İşçi Alacak
Darphane ve Damga Matbaası İşçi Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 34 sağlık personeli alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 112 personel alacak
Selçuklu Belediyesi 25 Zabıta Memuru Alacak
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak-İlan ertelendi
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam