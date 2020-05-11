Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur'an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an hatmetti video sosyal medyada hızla yayıldı.
|11 Mayıs 2020 21:36
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur'an hatmetti video sosyal medyada hızla yayıldı.
CumhurbaşkanıErdoğan, Ramazan ayında başladığı Hatm-i Şerif'te 25. cüze geldi.
Kur'an-ı Kerim'in 42. Suresi olan Şüra Suresi'nin ayetlerini okuduğu görüntü sosyal medyada yer aldı.
Video binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
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