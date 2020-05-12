Rotasyona tabi olmamak için aylıksız izin almaya başladılar
|12 Mayıs 2020 00:04
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MEB Şube Müdürlerinin Rotasyon Hüllesi
MEB'de çalışan İl/ilçe Milli Eğitim şube müdürleri bölge hizmetine göre çalışmaktadırlar. Yani rotasyona tabiidirler. Bu mevzuatın gereği olup atanan şube müdürü bu kuralı kabulle atanmaktadır.
2018 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle rotasyon uygulanmadı ertelendi. 2019 yılında da İstanbul seçimleri nedeniyle bir yıl erteleme oldu. 2020 yılında da Covit-19 nedeniyle erteleme çok beklendi ama bakan Ziya Selçuk kararlı bir şekilde uygulama kararı aldı.
Kılavuz yayımlandı ama tartışma bitmedi. Halen bir erteleme beklentisi söz konusu. Rotasyonu konuşalım, tartışalım ama hukuk kurallarını esnetmeyi, keyfi uygulamalar yapılmasını tartışmayalım. Hukukun kuralları işlemeli. Her ertelemenin erteleme isteyenleri mutlu ettiği kadar istemeyenleri yani bölge hizmetini tamamlayıp daha iyi bir bölgede çalışmak isteyenleri üzmektedir. Adalet sağlanması şarttır.
Son günlerde ertelemenin engellenmesi için yüzlerce mail gelmektedir. Şimdi de bazı şube müdürlerinin aylıksız izin alarak rotasyondan yırtma çabaları olduğunu duyuyoruz.
657 sayılı yasanın 108. Maddesinde yer alan;
"E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, olağanüstü hal veya genel hayata müessir afet hali ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz."
hükmünü kullananları olduğu bilgileri gelmektedir.
Bu izin 5 yılını doldurmuş Devlet memurlarının memuriyet hayatı boyunca en çok ikiye bölerek kullanabildikleri ve toplam süresi bir yıl olan bir aylıksız izin.
Başvuru sırasında bu şekilde aylıksız izne ayrılan personel başvuru yapamayacağından rotasyona da tabi olmaması söz konusu olabilecektir. Bunu kullanmak isteyenleri olduğu görülmektedir.
Gelecek yıl da aynı durumu uygularsa nihayetinde iki yıl daha aynı bölgede kalacaktır. Bu süre içinde mevzuatta/durumunda bir değişiklik olur beklentisi de vardır. Yani burası Türkiye seneye Allah kerim diyenler var.
Bu yaklaşım doğru değildir. Bu yaklaşımı yani hülleyi seçen bir şube müdürü de bu şube müdürüne izin veren makam da yanlış yapmaktadır.
Evet izin veren makam da yanlış yapmaktadır. Çünkü memuriyet hizmetine bağlı yukarıdaki izni verip vermeme takdiri vardır idarenin. Fıkra hükmü "...bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir." şeklindedir. İdarenin bu takdir hakkını kullanması gerekir.
Bu şekildeki aylıksız izinlerle ilgili MEB'in de müdahil olarak, salgın döneminde bu şekilde hülleye izin vermemelidir. Aylıksız izin almak isteyen personele bir ay sonra yani rotasyon başvurusu sonrasında almasını söylemesinde hukuken bir sakınca da yoktur.
MEB ve Milli Eğitim Müdürlükleri/Valilik/kaymakamlık her hangi bir nedenle aylıksız izne ayrılan personelin salgın sürecinde iznini sonlandırmasına nasıl ki "... salgın sürecini zafiyete uğratacağı" gerekçesiyle onay vermiyorsa asıl zafiyet uğratacak şube müdürlerinin izne ayrılmasına da izin vermemelidir. Bir öğretmenin göreve başlaması zafiyete uğratma açısından ne kadar anlamsız ise şube müdürünün bu süreçte aylıksız izne ayrılması zafiyet açısından o kadar gerçekçidir.
Maksut BALMUK
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