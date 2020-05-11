Yazın gelmesiyle salgın ortadan kalkacak mı?
|11 Mayıs 2020 21:41
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Kanada'da yürütülen bir araştırma, hava sıcaklığının yükselmesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemede çok etkili olmadığını ortaya koydu.
Yahoo News'deki habere göre, Kanada'dan araştırmacılar, Avustralya'dan Kanada'ya kadar 144 jeopolitik bölgeyi ve 376 binden fazla Kovid-19 vakasını inceledi.
Çalışmada, sıcak havanın Kovid-19'un yayılmasında bir değişikliğe neden olmadığı tespit edildi.
- "Yazın gelmesiyle salgın ortadan kalkmayacak"
Toronto Üniversitesi bünyesindeki Dalla Lana Halk Sağlığı Enstitüsünden Epidemiyolog Prof. Dionne Gesink, araştırmayla ilgili yaptığı açıklamada, yazın gelmesiyle salgının tamamen ortadan kalkmayacağını belirtti.
Gesink, halk sağlığı müdahalelerinin salgının yavaşlamasında çok daha etkili olduğunu vurguladı.
Araştırmanın yazarlarından Dr. Peter Jüni de "Hem enlem hem de sıcaklığın virüsün yayılmasında rol oynayabileceğine ilişkin bir ön çalışma yaptık ancak çalışmayı çok daha zorlu koşullarda tekrarladığımızda tam tersi bir sonuç elde ettik." ifadesini kullandı.
Çalışmada okulların kapatılmasının, kalabalık toplantıların yasaklanmasının ve karantina müdahalelerinin salgını yavaşlatan asıl unsurlar olduğuna işaret edildi.
Araştırmanın sonuçları, "Canadian Medical Association" dergisinde yayımlandı.
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