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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay üreticilerine müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün bir müjdeyi de çay üreticilerimize vermek istiyorum. 2020 yılı için yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruşluk destekleme ile birlikte kilogramda 3 lira 40 kuruşa karşılık gelmektedir. İçişleri bakanlığımız başka illerde oturup da çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecekler için e-devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacaktır" dedi.
 11 Mayıs 2020 21:46
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay üreticilerine müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün bir müjdeyi de çay üreticilerimize vermek istiyorum. 2020 yılı için yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruşluk destekleme ile birlikte kilogramda 3 lira 40 kuruşa karşılık gelmektedir. İçişleri bakanlığımız başka illerde oturup da çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecekler için e-devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferansla toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul Tarabya Huber Köşkü'nden katıldı. Toplantı sonrası Erdoğan basın açıklaması yaptı. Erdoğan, "Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıstan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak Bayrama kadar bitireceğiz. Yüksek öğrenim öğrencilerimizin 6 Haziran'da yapılacak burs ve kredi ödemelerini 19 Mayıs'ta başlatıp bayrama kadar tamamlayacağız. Mayıs ayı işsizlik sigortası ödemelerini de öne çektik. Salgın kapsamında hazırladığımız sosyal destek programının ilk iki fazında 4,4 milyon vatandaşımıza biner lira nakit desteği verdik. Özellikle salgın tedbirleri sebebiyle işsiz kalan vatandaşlarımıza yönelik 3. Faz nakit desteği programında da ödemeler başladı. Bu kapsamdaki ödeme yapılan kişi sayısı da 900 bini buldu" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan çay üreticilerine müjde

Çay üreticilerine müjde veren Erdoğan, "Bugün bir müjdeyi de çay üreticilerimize vermek istiyorum. Geçtiğimiz yıl Çaykur yaş çay alımını kilogramı 2 lira 90 kuruştan yapmış destekleme fiyatıyla bu rakam 3 lira 3 kuruşa yükselmiştir. Üreticiden alınan 751 bin ton çay karşılığı 2,2 milyar lira ödeme yapılmıştı. 2020 yılı için yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruşluk destekleme ile birlikte kilogramda 3 lira 40 kuruşa karşılık gelmektedir. İçişleri bakanlığımız başka illerde oturup da çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecekler için e-devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacaktır. 19 Mayıs gecesi sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile birlikte bu vatandaşlarımız aldıkları bu izinlerle yola çıkabileceklerdir. Ülkemizin en büyük enerji ve sulama projelerinden olan Ilısu barajının 6 tribününden ilkini 19 Mayıs'ta hizmete alacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum " şeklinde konuştu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük kriz dönemleri güçlü liderlik güçlü yönetim gerektirir. 15 Temmuz darbe girişimini milletimizle birlikte akamete uğrattıktan sonra Cumhur ittifakı ile yönetimimizi daha güçlü daha geniş tabanlı hale getirdik. MHP'li kardeşlerime, sayın Bahçeli ile Cumhur ittifakına destek veren tüm kesimlere şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin maruz kaldığı tüm saldırılara rağmen hedeflerinden şaşmamasından rahatsız olan çevrelerin hiçbir oyunu bu kutlu yürüyüşü bozmaya yetmeyecektir. Sınırlarımıza yönelik tehdit ve tacizleri püskürtmeye terör örgütlerini ve Türkiye düşmanlığıyla maruf güçleri bizzat yuvalarında bozguna uğratmaya devam edeceğiz. Akdeniz'deki Kıbrıs'taki Ege'deki haklarımızı ve çıkarlarımızı korumayı sonuna kadar sürdüreceğiz. Meydanı FETÖ'den PKK'ya Ermeni ve Rum lobilerinden körfez kaynaklı husumet odaklarına kadar şer güçlerinden hiç birine bırakmayacağız. Yurt dışındaki finans kuruluşlarını kullanarak ekonomimizi çökerteceklerini ayaklarımıza prangalar vuracaklarını biziz köşeye kıstıracaklarını sananları hüsrana uğratmaya devam edeceğiz. Demokrasi ve hukuk içerisinde milletimizden istedikleri desteği bulamayanların darbeden dış müdahaleye kadar her türlü faşist yöneteme sarılmaları beyhudedir. Milli iradeden yetki alarak meşrutiyet kazanmak varken 70 yıldır defalarca denedikleri şekilde, kaostan terörden krizden darbeden medet umanlara boşuna beklediklerini bir kez daha göstereceğiz. Türkiye'nin terörle mücadelesinin başarısız olduğunu, ekonomisinin çöktüğünü görmek için adeta yanıp tutuşanlara o duyguyu yaşatmayacağız. Milletimizle birlikte bunca mücadeleyi nasıl başarıyla sonuçlandırdıysak istiklal ve istikbal davamız ile salgın tehdidinin de üstesinden aynı şekilde geleceğiz."
İhlas Haber Ajansı
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