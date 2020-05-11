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Sümela Manastırı'nda restorasyon yeniden başladı

Trabzon'un Maçka ilçesinde, Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan Sümela Manastırı'nda 4 yıldır sürdürülen, olumsuz hava koşulları ve koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen restorasyon çalışmalarına yeniden başlandı. Aralarında uzman restoratör, endüstriyel dağcıların yer aldığı ekip, çalışmalarını sosyal mesafe kuralına uyarak sürdürüyor.
 11 Mayıs 2020 22:02
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Sümela Manastırı'nda restorasyon yeniden başladı

Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan, Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği tarihi Sümela Manastırı'nda, 4 yıl önce restorasyon ve yamaç kaya ıslah çalışması başlatıldı. Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen yamaç ıslah çalışması yapıldı. Birinci etap olarak planlanan çevre düzenleme ve restorasyon çalışması geçtiğimiz yıl tamamlandı. İlk etap çalışmalarında, manastıra giden 300 metrelik yürüyüş yolunun yeniden düzenlendiği alandaki tarihi su kemerleri, gişe binası ile manastıra çıkan merdivenler restore edildi.

4 YILDIR SÜRÜYOR

4 yıl süren restorasyonun ardından Sümela Manastırı'nın birinci avluya kadar ki ilk kısmı, 25 Mayıs 2019'da ziyarete açıldı. 1 ay boyunca ilk etabı ziyaretçilere açık kalan manastır yeniden kapatılarak, ikinci etap çalışmaya başlandı. Manastırın bu yıl mayıs ayında ziyarete açılacağı duyuruldu. Ancak restorasyon koronavirüs salgını nedeniyle çalışmaların aksaması üzerine tamamlanamadı. Çalışmalara Nisan ayında ara verildi.

ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Sümela Manastırı'nda ara verilen restorasyon çalışmalarına 10 gün önce yeniden başlandı. Aralarında uzman restoratör, endüstriyel dağcıların yer aldığı ekipler, çalışmalarını, sosyal mesafe ve izolasyon kuralına uyarak sürdürüyor. Manastırın tarihi yapısının zarar görmemesi için titizlikle yürütülen çalışmaların ağustos ayında tamamlanması ön görülüyor.

SÜMELA MANASTIRI

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. Manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.
DHA
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