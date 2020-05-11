1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Kovid-19'un yavaşlatılmasında büyük başarılar elde edildi'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki yavaşlamayı memnuniyetle karşıladıklarını ancak ciddi sosyo ekonomik maliyetlerle virüse karşı elde elde edilen kazanımların korunması gerektiği uyarısında bulundu.
 11 Mayıs 2020 22:17
Yazdır
'Kovid-19'un yavaşlatılmasında büyük başarılar elde edildi'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki yavaşlamayı memnuniyetle karşıladıklarını ancak ciddi sosyo ekonomik maliyetlerle virüse karşı elde elde edilen kazanımların korunması gerektiği uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Çeşitli ülkelerin son günlerde Kovid-19'un yayılmasını engellemek için getirdikleri "tecrit" uygulamalarını kademeli olarak kaldırmaya başladığını hatırlatan Ghebreyesus, "İyi haber şu ki virüsün yavaşlatılmasında ve nihayetinde hayatları kurtarma konusunda büyük başarılar elde edildi. Bununla birlikte, bu tür güçlü tedbirlerin bir bedeli var." dedi.

Ghebreyesus, "Birçok insanın hayatını olumsuz etkileyen kısıtlamaların ciddi sosyo ekonomik getirileri olduğunu kabul ediyoruz." ifadesini kullanarak, sosyal hayatı ve gelir kaynaklarını korumak için ülkelerin önlemleri "yavaş" ve "istikrarlı" şekilde kaldırması gerektiğini söyledi.

DSÖ Genel Direktörü, bunun, gerek ekonomilerin gidişatı gerekse virüse karşı "tetikte" olma adına "kilit" öneme sahip olduğunu vurguladı.

- Salgın yeniden ortaya çıkabilir

Ghebreyesus, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde karantinanın kaldırılmasından sonra Kovid-19 vakalarında artış gözlemlendiğine dikkati çekti.

Güney Kore'de salgının tekrar patlak vermesi üzerine ülkede bar ve gece kulüplerinin kapatıldığını anımsatan Ghebreyesus, ayrıca Almanya'da da kısıtlamaların gevşetilmesiyle vaka sayılarında artış olduğuna dair raporlar aldıklarını aktardı.

Ghebreyesus, "Şükür ki her üç ülke de yeniden ortaya çıkan vakaları tespit ederek bunlara karşılık verecek sisteme sahip." dedi.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da ülkelerin kısıtlamaları kaldırırken "son derece dikkatli" davranması gerektiğine işaret etti.

Ryan, kısıtlamaların kaldırılmasından memnun olmakla birlikte salgının daima yeniden yükselişe geçme ihtimali olduğu uyarısında bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türk bilim insanı, gen susturma ile korona'ya çare bulacak
11 Mayıs 2020 22:07		 Hangi Avrupa ülkesinde, korona sınırlamaları nasıl kaldırılıyor?
11 Mayıs 2020 18:19
Fransa'da, Seyahat belgesi zorunluluğu kalktı
11 Mayıs 2020 17:44		 Hastane ve tabutlar yetersiz kalınca bu çareyi buldular
11 Mayıs 2020 17:27
Araştırmaya göre,koronavirüse karşı en etkili yöntem okulların kapatılması
11 Mayıs 2020 17:06		 En çok virüs vakası olan ülkeler belli oldu... Türkiye kaçıncı sırada
11 Mayıs 2020 14:13
İran, tatbikatta kendi gemisini vurdu
11 Mayıs 2020 04:25		 MİT'in Kenya'da kurtardığı İtalyan kadın, Müslüman oldu
11 Mayıs 2020 03:53
Dakikalar içinde sonuç veren ilk koronavirüs testine onay
10 Mayıs 2020 19:30		 Türkiye'nin filyasyon uygulamasına Fransız ajanstan övgü
10 Mayıs 2020 18:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:47 - İngiliz dergisi: Türkiye, Libya'da güç dengelerini değiştirdi22:41 - Cüneyt Özdemir, Sevda Noyan'ı yayından kovdu22:36 - Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Evde Bayram Konserleri'22:31 - Ev kirasına isyan etti, kredi çekip karavan aldı22:26 - Ali Yalçın: 20 bin öğretmen bir an önce göreve başlatılmalı22:21 - Kamu bankalarının sermayelerine ilişkin açıklama22:17 - 'Kovid-19'un yavaşlatılmasında büyük başarılar elde edildi'22:12 - 'İran'ın Türkiye'ye test kiti gönderdiği' iddiası asılsız çıktı22:07 - Türk bilim insanı, gen susturma ile korona'ya çare bulacak22:02 - Sümela Manastırı'nda restorasyon yeniden başladı
21:57 - Valilik yalanladı: Orman katliamı söz konusu değildir21:51 - Anneler Günü teknoloji satışlarını hızlandırdı21:46 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay üreticilerine müjde21:41 - Yazın gelmesiyle salgın ortadan kalkacak mı?21:36 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur'an-ı Kerim okudu21:29 - YÖK'ten dönem sonu sınavlarına dair çok önemli açıklama21:27 - Leblebi tüketimi Kovid-19 sürecinde arttı21:23 - TRT gençlerin hayallerini gerçekleştirecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Berber ücretlerine yüzde 40 zam' haberlerine yalanlama
Kabine bugün toplanıyor... Dört günlük sokağa çıkma yasağı masada
Komiser ile emniyet müdürünün eğlence partisi canlı yayın yapılınca deşifre oldu
Erdoğan açıkladı... 9 büyükşehir için daha giriş çıkış yasağı kaldırıldı
Erdoğan: 16 ila 19 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Korktukları için terk ettikleri evlerinden 20 yılan çıktı
TSK'dan 5 bin kişinin ihracı bakanlıkta, 20 bin kişi daha var
Koronavirüs testi pozitif çıkan berber karantinaya alındı
Diyanet, Bayram Namazı'nın kılınmasını istedi, Bilim Kurulu'ndan onay çıkmadı
Maske kullanımı zorunlu hale gelen illerin sayısı artıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
e-use 3
11.05.2020 istiklal caddesi görüntüsü 2
dürüstlük 1
höt höt 7
eba 2
kredisi bitmek 1
enflasyon 3
10.05.2020 65 yaş üstüne sokağa çıkma izni 1
Oruçlu iken iftarda doymayacağını sanmak 3
günaydın sözlük 1
SON İLANLAR
İçişleri Bakanlığı, sözleşmeli 13 personel alacak
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi İşçi Alım İlanı
Kayseri Üniveritesi İşçi Alacak
Darphane ve Damga Matbaası İşçi Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 34 sağlık personeli alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 112 personel alacak
Selçuklu Belediyesi 25 Zabıta Memuru Alacak
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak-İlan ertelendi
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam