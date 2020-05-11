'Kovid-19'un yavaşlatılmasında büyük başarılar elde edildi'
|11 Mayıs 2020 22:17
|Yazdır
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki yavaşlamayı memnuniyetle karşıladıklarını ancak ciddi sosyo ekonomik maliyetlerle virüse karşı elde elde edilen kazanımların korunması gerektiği uyarısında bulundu.
Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında konuştu.
Çeşitli ülkelerin son günlerde Kovid-19'un yayılmasını engellemek için getirdikleri "tecrit" uygulamalarını kademeli olarak kaldırmaya başladığını hatırlatan Ghebreyesus, "İyi haber şu ki virüsün yavaşlatılmasında ve nihayetinde hayatları kurtarma konusunda büyük başarılar elde edildi. Bununla birlikte, bu tür güçlü tedbirlerin bir bedeli var." dedi.
Ghebreyesus, "Birçok insanın hayatını olumsuz etkileyen kısıtlamaların ciddi sosyo ekonomik getirileri olduğunu kabul ediyoruz." ifadesini kullanarak, sosyal hayatı ve gelir kaynaklarını korumak için ülkelerin önlemleri "yavaş" ve "istikrarlı" şekilde kaldırması gerektiğini söyledi.
DSÖ Genel Direktörü, bunun, gerek ekonomilerin gidişatı gerekse virüse karşı "tetikte" olma adına "kilit" öneme sahip olduğunu vurguladı.
- Salgın yeniden ortaya çıkabilir
Ghebreyesus, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde karantinanın kaldırılmasından sonra Kovid-19 vakalarında artış gözlemlendiğine dikkati çekti.
Güney Kore'de salgının tekrar patlak vermesi üzerine ülkede bar ve gece kulüplerinin kapatıldığını anımsatan Ghebreyesus, ayrıca Almanya'da da kısıtlamaların gevşetilmesiyle vaka sayılarında artış olduğuna dair raporlar aldıklarını aktardı.
Ghebreyesus, "Şükür ki her üç ülke de yeniden ortaya çıkan vakaları tespit ederek bunlara karşılık verecek sisteme sahip." dedi.
DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da ülkelerin kısıtlamaları kaldırırken "son derece dikkatli" davranması gerektiğine işaret etti.
Ryan, kısıtlamaların kaldırılmasından memnun olmakla birlikte salgının daima yeniden yükselişe geçme ihtimali olduğu uyarısında bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türk bilim insanı, gen susturma ile korona'ya çare bulacak
11 Mayıs 2020 22:07
|Hangi Avrupa ülkesinde, korona sınırlamaları nasıl kaldırılıyor?
11 Mayıs 2020 18:19
|Fransa'da, Seyahat belgesi zorunluluğu kalktı
11 Mayıs 2020 17:44
|Hastane ve tabutlar yetersiz kalınca bu çareyi buldular
11 Mayıs 2020 17:27
|Araştırmaya göre,koronavirüse karşı en etkili yöntem okulların kapatılması
11 Mayıs 2020 17:06
|En çok virüs vakası olan ülkeler belli oldu... Türkiye kaçıncı sırada
11 Mayıs 2020 14:13
|İran, tatbikatta kendi gemisini vurdu
11 Mayıs 2020 04:25
|MİT'in Kenya'da kurtardığı İtalyan kadın, Müslüman oldu
11 Mayıs 2020 03:53
|Dakikalar içinde sonuç veren ilk koronavirüs testine onay
10 Mayıs 2020 19:30
|Türkiye'nin filyasyon uygulamasına Fransız ajanstan övgü
10 Mayıs 2020 18:45