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Ali Yalçın: 20 bin öğretmen bir an önce göreve başlatılmalı

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 18 Mart'ta atanan 20 bin öğretmenin biran önce göreve başlatılması gerektiğini söyledi.
 11 Mayıs 2020 22:26
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Ali Yalçın: 20 bin öğretmen bir an önce göreve başlatılmalı

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 18 Mart'ta atanan 20 bin öğretmenin biran önce göreve başlatılması gerektiğini söyledi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi Divan Üyeleri korona virüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle toplandı.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer'in yönetiminde gerçekleştirilen toplantıya Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da katıldı.

Toplantının başında divan üyelerine Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen'in bu süreçte yaptığı faaliyetlerle ilgili bilgi veren Ali Yalçın, şimdiye kadar yaklaşık 4 milyon liralık yardım yaptıklarını söyledi. Yalçın, "Maddi yardımların yanında Vefa Sosyal Destek Birimleri'ndeki gönüllü üyelerimiz ile ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de devletimizin ve milletimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesini başarılarından dolayı tebrik eden Genel Başkan Ali Yalçın, "Mehmet Sezer başkanımın öncülüğünde hepiniz Adana'ya yakışır bir şekilde öncü hizmetler yapıyorsunuz. 01 numaralı kentin insanlarına da hep 1 numara olmak yakışır. Hepinizi başarılarınızdan ve özverili çalışmalarınızdan ötürü tebrik ediyorum" dedi.

Ali Yalçın 1 Mayıs'ta tüm dünyadan sendikacılarla video konferans gerçekleştirdiklerini de hatırlatarak emekçilerin haklarını koruyan ve daha yaşanır bir iş hayatı oluşması için tavsiyelerde bulunulan ortak bir bildiri yayınlandığını da sözlerine ekledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 18 Mart'ta atanıp göreve başlamayı bekleyen 20 bin öğretmenin hazırdaki işlerini de bıraktıkları için zor durumda olduğunun altını çizen Yalçın, göreve başlama takviminin bir an önce devreye sokulması gerektiğini vurguladı. Yalçın, "Bu öğretmenlerimizin yeni dönemde göreve başlayacağı söyleniyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Konunun muhatabı 3 bakanımızla görüştük. Bu sorunun en kısa zamanda çözülmesini bekliyoruz" dedi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıda divan üyeleri ve ilçe başkanlarıyla da tek tek görüşen Yalçın, üyelerin sorularını da yanıtladı.
İhlas Haber Ajansı
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