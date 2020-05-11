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Ev kirasına isyan etti, kredi çekip karavan aldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan emekli direksiyon öğretmeni ve tur şoförü Yılmaz Kurban, kaldığı tek odalı evin kirası bin liraya çıkınca kredi ile karavan içerisinde yaşamaya başladı.
 11 Mayıs 2020 22:31
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Ev kirasına isyan etti, kredi çekip karavan aldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan emekli direksiyon öğretmeni ve tur şoförü Yılmaz Kurban, kaldığı tek odalı evin kirası bin liraya çıkınca kredi ile karavan içerisinde yaşamaya başladı.

67 yaşındaki Yılmaz Kurban, 30 yıldır Marmaris'te yaşıyor, turizmin her sektöründe çalışıp direksiyon öğretmenliğinden emekli olmuş. 65 yaşından sonra SRC belgesi iptal olunca çok sevdiği şoförlük mesleğini de yapamaz olmuş. Yaptığı extra şoförlükten gelen geliri de kesilen Kurban, yaşadığı tek göz evinin kirasını iki katına çıkaran ev sahibine kızıp bankadan krediye başvurmuş. Kredisi onaylanan Yılmaz Kurban Bursa'ya gidip karavanını satın alıp Marmaris'te bir otoparka yerleşerek yaşamaya başlamış. Bir çocuk sahibi olan vatandaş 10 yıldır yalnız yaşıyor. 50 bin liraya mal ettiği 5 metrekarelik karavanda küçük bir oturma alanı, banyosu tuvaleti ve yatağı bulunuyor. lavabo giderini biriktirip kanalizasyon giderine boşaltıyor, 100 litrelik su deposu bağlatmış üç günde bir destek ekipleri su ihtiyacını getiriyor. Karavanının içinde küçük bir televizyon ve su ısıtıcısı var. Karavanın üstüne monte ettiği 4 panelli güneş enerjisi sistemi ile elektrik ihtiyacını karşılayan Yılmaz Kurban'ın tek isteği bir an önce hayatın normale dönmesi ve karavanın kredi borcunun bitmesi.

Yılmaz Kurban, "Ben emekliyim 2 bin lira gelirim var, ev sahibim kirayı 600 liradan bin liraya çıkarınca krediye başvurup bu karavanı aldım. Tabi ev gibi değil ama en azından başımı sokacak bir yerim var. Burası benim evim ona şükrediyorum. 65 yaş üstü olduğum için seyahat yasağım var, başka yerlere de giderdim tabi ama önce sağlık" dedi.

Karavanı aldıktan üç gün sonra Pandemi ilan edilip 65 yaş üstüne sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması gelince ilk park ettiği otoparkı adresi belleyen emekli eğitmenin ihtiyaçlarını, Belediye, Emniyet, Vefa grubu ve bir arkadaşı karşılıyor.

Marmaris'teki kiralardan şikayetçi olan Ramazan Bayır ise, "Marmaris'te kiracı olmak çok zor, ev sahiplerini insafa çağırıyoruz. Benim ailem olmasa yalnız olsam ben de karavan da yaşarım. Çalışmak zorundayız ailemin geçimini tüp taşıyarak yapıyorum anca kendimize yetiyor '' dedi.
İhlas Haber Ajansı
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