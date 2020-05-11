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Cüneyt Özdemir, Sevda Noyan'ı yayından kovdu

Ülke TV'de konuk olduğu programda sarf ettiği sözler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Sevda Noyan, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özdemir, Noyan'ı "anlaşamıyoruz" diyerek canlı yayından kovdu.
 11 Mayıs 2020 22:41
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Cüneyt Özdemir, Sevda Noyan'ı yayından kovdu

Ülke TV'de Esra Elönü'nün programına katılan Yazar Sevda Noyan, sarf ettiği "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hala 3-5 var, benim listem hazır" sözleriyle tepki toplamıştı.

Sarf ettiği sözler nedeniyle tepki çeken Noyan, Cüneyt Özdemir'in kişisel YouTube hesabında soruları yanıtladı. Sevda Noyan, "Kimi üzdüysem özür dilerim" derken, "Tekrar böyle bir şeye kalkışırlarsa, terliklerle insanlar tankların önüne atılacak mı sanıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"SİLAH DA GEREKİR, SİLAH DA OLUR GEREKİRSE"

Cüneyt Özdemir'in, "Terlikle yürümeyecek derken neyden bahsediyorsunuz, silahınız var mı?" sorusunaysa "O dönemde, herkes ne olduğunu şaşırdı. Elimizde hiçbir şey olmadan bir anda bir darbenin içinde bulduk kendimizi. Şu anda böyle bir şeye hazırlıklıyız. İlla ki silahtan bahsetmiyoruz, ruhen hazırlıklıyız." cevabını veren Noyan, "Silah da gerekir, silah da olur gerekirse" dedi.

"RUHSATLI SİLAHIM YOK"

Özdemir, "Ruhsatlı silahınız var mı?" sorusunu yineleyince Sevda Noyan "Hayır benim ruhsatlı silahım yok ama karşıdaki sizi öldürmeye geldiğinde siz ne yapacaksınız? Ben elimde ne varsa savaşırım. Bunun örneklerini görmedik mi?" yanıtını verdi.

ÖZDEMİR, BAĞLANTIYI SONLANDIRDI

Sevda Noyan'ın açıklamalarının ardından "Bu konuda anlaşamayacağız" diyerek bağlantıyı sonlandıran Özdemir, sonrasında tavır ve söylemlerine tepki gösterdi. Özdemir'in açıklaması ise şu şekilde: "Uyduruk bir şey çıktı. Canan Kaftancıoğlu bir şey demiş de. 'Demedim' diyor. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki 'Demedim, böyle bir şey ima bile etmedik' diyor bu insanlar. Gelinen noktada biz de silahları hazırlıyoruz gibi cümleler çıkıyor. Böyle demiyor ama anlıyorsunuz yani. Hep beraber anlamamazlıktan mı gelelim?"
Memurlar.Net
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