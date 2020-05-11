İngiliz dergisi: Türkiye, Libya'da güç dengelerini değiştirdi
|11 Mayıs 2020 22:47
|Yazdır
İngiltere'nin başkenti Londra'da merkezi bulunan Economist gazetesi, 6 yıldır süren Libya iç savaşında, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in güç kaybettiğini duyurdu.
Gazetenin, "Halife Hafter zemin kaybediyor" başlığıyla yayınladığı haberinde, BM nezdinde Libya'daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) başlattığı ve Türkiye'nin de destek verdiği operasyonlarda Surman, Sabratha, Al Ajaylat gibi bölgelerin Hafter milislerinden kurtarılması ve Tunus-Libya sınırının güvence altına alınmasıyla birlikte, Terhune'ye başlatılan ikinci operasyonun ardından Hafter için kritik öneme sahip olduğu ifade edilen Vatiyye Askeri Üssü'ne başlatılan operasyonla birlikte Hafter'in zemin kaybettiği ifade edildi.
"TÜRK DRONELARI HAFTER'E GÜÇ KAYBETTİRİYOR"
Gazetedeki haberde, Hafter'in Mısır, Fransa, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden destek gördüğü, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ittifaklara karşı mücadele ederek UMH ile Libya Mutabakatı'nı imzaladığı ifade edildi. Mutabakatın ardından UMH'nin bahsi geçen operasyonları ve Türk dronelarının Hafter'e ait ikmal noktalarını hedef almasıyla birlikte, Hafter'in güç kaybettiği belirtildi. Haberde ayrıca "Türk İHA ve SİHA'ların bölgedeki dengeleri değiştirdi" ifadeleri yer alıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Aksoy'dan Doğu Akdeniz konusunda ortak bildiri yayınlayan 6 ülkeye tepki
12 Mayıs 2020 00:36
|Bakan Koca: AVM önlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı
12 Mayıs 2020 00:07
|12 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
12 Mayıs 2020 00:06
|Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı
11 Mayıs 2020 23:46
|Ömer Çelik: Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atıyorsunuz
11 Mayıs 2020 23:17
|Cüneyt Özdemir, Sevda Noyan'ı yayından kovdu
11 Mayıs 2020 22:41
|'İran'ın Türkiye'ye test kiti gönderdiği' iddiası asılsız çıktı
11 Mayıs 2020 22:12
|Valilik yalanladı: Orman katliamı söz konusu değildir
11 Mayıs 2020 21:57
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay üreticilerine müjde
11 Mayıs 2020 21:46
|Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur'an-ı Kerim okudu
11 Mayıs 2020 21:36