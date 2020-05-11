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Ömer Çelik: Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atıyorsunuz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Darbeci sözler sarf ederek Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atıyorsunuz. Ondan sonra 'Savunma Bakanını görevden alın.' diyerek kendi ülkenizin ordusunu kendi antidemokratik gündeminiz için hedef alıyorsunuz." ifadesini kullandı.
 11 Mayıs 2020 23:17
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Ömer Çelik: Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atıyorsunuz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Darbeci sözler sarf ederek Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atıyorsunuz. Ondan sonra 'Savunma Bakanını görevden alın.' diyerek kendi ülkenizin ordusunu kendi antidemokratik gündeminiz için hedef alıyorsunuz." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hükümet seçimle yada başka yollarla gidecek." diyerek "darbeci sözler" sarf edenlerin şimdi "Hükümet darbe gündemini konuşarak memleket meselelerinin konuşulmasını engelliyor." dediğini aktardı.

"Bu gündemi biz açmadık. Siz darbeci sözler sarf ettiniz biz de size cevap verdik." ifadesini kullanan Çelik, "Darbeci sözleri her zaman olduğu gibi siz dillendirdiniz. Biz size demokratik namusu hatırlatınca, 'Ülkede niye darbe konuşuluyor?' diyorsunuz. Türkiye'nin bir darbe gündemi yok. Darbecilik sadece sizin gündeminizde." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Çelik, şöyle devam etti:

"Darbeci sözler sarf ederek Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atıyorsunuz. Ondan sonra 'Savunma Bakanını görevden alın.' diyerek kendi ülkenizin ordusunu kendi antidemokratik gündeminiz için hedef alıyorsunuz. TSK, demokrasimize saldıran terörle mücadele ederken, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye'de milli menfaatlerimizi korumak için yoğun bir mücadelenin içindeyken, sizin darbeci iftira kampanyanız sadece rakibimiz olan devletlere göz kırpıyor. Siz darbeci sözler sarf ettiniz. Siz antidemokratik yollarla hükümet değişikliğinden bahsettiniz. Biz size demokratik namusu hatırlattık."

- "Milli iradeyi tehdit etmeden beş dakikayı dolduramıyorsunuz"

Kendilerinin "Millet iradesi esastır." dediğinin altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"Şimdi çıkmışsınız 'Hükümet darbeyi konuşarak ülke gündeminden kaçıyor' diye yalan söylüyorsunuz. Ülke meseleleri hakkında demokratik bir yaklaşımla konuşacak üç paragraf cümleniz yok. Darbecilik yapmadan, milli iradeyi tehdit etmeden beş dakikayı dolduramıyorsunuz. En ufak meseleden en büyüğüne kadar her işi demokratik rejimin yerine 'Yassıada rejimi' getirmeye bağlıyorsunuz. Ondan sonra çıkıp 'Darbeye niye tedbir alınmıyor' diyorsunuz. Memleketin darbe gündemi yok. Sizin seçilmiş hükümete karşı iflah olmaz darbecilik gündeminiz var. Sizi iflah olmaz hastalığınızla baş başa bırakıp milletimiz için çalışmaya devam ediyoruz."
Anadolu Ajansı
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