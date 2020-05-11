Özel uçakla getirilen Emrullah Gülüşken, taburcu edildi
|11 Mayıs 2020 23:21
|Yazdır
İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan ve sağlık durumu ağırlaşınca uçak ambulansla Türkiye'ye getirilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, tedavi olduğu Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi.
Edinilen bilgiye göre, 26 Nisan'da Türkiye'ye getirilerek yoğun bakım servisine yatırılan ve Kovid-19 tedavisine başlanılan Gülüşken, bir süre sonra normal servisteki odaya alındı.
Yapılan tıbbi değerlendirmede, Kovid-19 hastalığının yanı sıra Gülüşken'in karaciğerinde fonksiyon bozukluğu olduğu ve diyabet değerlerinin yüksek çıktığı tespit edildi.
Gülüşken, değerlerinin tedavi sonrasında dengelenmesinin ve Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün tedavi olduğu Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi.
Emrullah Gülüşken, çocukları Emir Ali, Samira ve Mahmut'la birlikte, 26 Nisan'da Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|AVM'ye geldi, maskem cebimde, gerekirse takarım dedi
12 Mayıs 2020 00:03
|Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: İkinci dalga gelir mi?
11 Mayıs 2020 23:31
|İş adamı tüm ilçenin bakkal ve market borcunu kapattı
11 Mayıs 2020 23:03
|15 bin lira maliyetle kurdu: Kullanamadığının fazlasını satacak
11 Mayıs 2020 22:58
|Gelin alma umuduyla gidip, 45 bin lira kaptırdılar
11 Mayıs 2020 22:53
|Ev kirasına isyan etti, kredi çekip karavan aldı
11 Mayıs 2020 22:31
|İftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Büryan kebabı
11 Mayıs 2020 21:14
|Bankacılığı bırakıp demirci oldu
11 Mayıs 2020 20:57
|Sevindiren haber KKTC'den geldi! Son hasta da taburcu oldu
11 Mayıs 2020 20:44
|Gençlerin yüzde 56,7'si tedbirleri başarılı buluyor
11 Mayıs 2020 19:46