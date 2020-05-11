Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: İkinci dalga gelir mi?
|11 Mayıs 2020 23:31
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Haber Global'de Erhan Ertürk'ün sorularını yanıtlayan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, koronavirüsün mutasyona uğrayıp uğramadığına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Ciddi vakalarda azalma görüyoruz. Özellikle pnömoni, zatürreye dönüşmüş vakalarda ciddi bir azalma var. Entübe hasta sayımız da azaldı. Bu da bize virüsün olumlu yönde mutasyon geçirdiği, yani hastalık yapıcı özelliğinin azaldığı yönünde ümit vadediyor ancak bunu kanıtlayabilmiş değiliz. Bu konuda çalışmalar yapılıyor"
İKİNCİ DALGA OLUR MU?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, salgında ikinci dalga ihtimallerine ilişkin ise, "Tabii ki ikinci dalgayla karşılaşabiliriz. İkinci, üçüncü dalga olabilir mi? Olabilir. Bu durumda ya aşı bulacaksınız ya da bu virüsü yenecek etkili bir ilaç geliştireceksiniz. Ya da toplum bağışıklığı dediğimiz şeye yakalanacağız. Yani 3 durumdan birinin olması gerekiyor. Eğer bunlar olmazsa virüs tekrar geri dönecektir" dedi.
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