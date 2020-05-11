Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı
|11 Mayıs 2020 23:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin başarıyla sürdürüldüğünü kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Küresel koronavirüs salgınına karşı 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz. Sağlıkla ilgili hassasiyetlerimizden asla taviz vermeden milletimizi ve ülkemizi geliştirmeye, kalkındırmaya, büyütmeye, güçlendirmeye devam etmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.
Erdoğan iletisinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda alınan karar ve desteklerin yer aldığı bir de görsel paylaştı.
Küresel Koronavirüs salgınına karşı 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz.Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 11, 2020
Sağlıkla ilgili hassasiyetlerimizden asla taviz vermeden milletimizi ve ülkemizi geliştirmeye, kalkındırmaya, büyütmeye, güçlendirmeye devam etmekte kararlıyız. pic.twitter.com/5TgTdF2PzQ
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