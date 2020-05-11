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Hemşire çift omuz omuza hastalara şifa olmak için çabalıyor

Muş'ta aynı hastanede görev yapan hemşire çift, yeni tip koronavirüs hastalarına şifa olmak için canla başla çalışıyor.
 11 Mayıs 2020 23:51
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Hemşire çift omuz omuza hastalara şifa olmak için çabalıyor

Muş Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs Kovid-19 yoğun bakım ünitesi ve servisinde çalışan hemşire Buket Keskin ve eşi Nadir Keskin, omuz omuza vererek Kovid-19 hastalarının iyileşmesi için büyük fedakarlıklar gösteriyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın büyük bölümüne yayılan Kovid-19 salgınına karşı sağlık çalışanları büyük bir mücadele veriyor. Zorlu süreçte Kovid-19 yoğun bakım ve servisinde görev yapan hemşire Buket ve Nadir Keskin çifti de gece gündüz demeden hastaların taburcu olması için çalışıyor. Keskin çifti, tedavi sürecine katkı sağladığı Kovid-19 hastalarını taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyor. Tüm zorluklara göğüs gererek çalışan çift, vatandaşlara bu süreçte evde kalmaları çağrısında bulundu.

"Yolun sonu aydınlık biliyoruz"

Hemşire Buket Keskin, AA muhabirine, eşiyle aynı hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde görev yaptığını belirterek şöyle devam etti:

"Zorlu süreçte gece gündüz demeden hastalarımıza şifa olmak adına eşimle omuz omuza mücadele içerisindeyiz. Bu mücadelenin bir parçası olmaktan mutluyuz. Çalıştığımız süre zarfında tulumlarımız her zaman üzerimizde ve diğer koruyucu ekipmanlarımızı giyerek hastalarımıza en iyi şekilde tedavilerini uyguluyoruz. Gün geçtikçe iyileşen hasta sayılarımızın artması, bu zorlu süreçte en büyük motivasyon kaynağımız oluyor. Bizler burada tüm mesai arkadaşlarımızla özveriyle çalışıyoruz. İyileşen ve hayata tutulan hastamızla beraber bizler de iyi oluyor ve huzurlu hissediyoruz. Yolun sonu aydınlık biliyoruz. Bu aydınlığın bizlerin emeğinde, hastalarımızın cesaretinde ve vatandaşlarımızın sabrında görüyoruz. Bu noktada en önemli iş aslında vatandaşlarımıza düşmektedir."

Nadir Keskin de meslektaşı eşiyle Kovid-19 salgınına karşı mücadele etmekten büyük gurur duyduğunu ifade etti. Uzun bir süredir yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlatan Keskin, şunları söyledi:

"Aylardır tüm sağlık çalışanları gibi bizde gecemizi gündüzümüze katarak hizmet vermekteyiz. Devletimizin sunduğu imkanlar ve bakanlığımızın talimatlarıyla hastalarımıza en iyi ve doğru tedavileri uygulamakta rol almaktayız. Tedbiri elden bırakmayarak bu karanlık günlerin bir an önce son bulacağına inancımız tam."

Anadolu Ajansı
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