12 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
12 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
|12 Mayıs 2020 00:06
|Yazdır
EKONOMİ
1- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Aksoy'dan Doğu Akdeniz konusunda ortak bildiri yayınlayan 6 ülkeye tepki
12 Mayıs 2020 00:36
|Bakan Koca: AVM önlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı
12 Mayıs 2020 00:07
|Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı
11 Mayıs 2020 23:46
|Ömer Çelik: Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atıyorsunuz
11 Mayıs 2020 23:17
|İngiliz dergisi: Türkiye, Libya'da güç dengelerini değiştirdi
11 Mayıs 2020 22:47
|Cüneyt Özdemir, Sevda Noyan'ı yayından kovdu
11 Mayıs 2020 22:41
|'İran'ın Türkiye'ye test kiti gönderdiği' iddiası asılsız çıktı
11 Mayıs 2020 22:12
|Valilik yalanladı: Orman katliamı söz konusu değildir
11 Mayıs 2020 21:57
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay üreticilerine müjde
11 Mayıs 2020 21:46
|Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur'an-ı Kerim okudu
11 Mayıs 2020 21:36