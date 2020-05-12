1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Koca: AVM önlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı

Koca: "Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor."
 12 Mayıs 2020 00:07
Yazdır
Bakan Koca: AVM önlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı.' dedi.

İşte Bakan Koca'nın Twitter hesabından yaptığı açıklama;

Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aksoy'dan Doğu Akdeniz konusunda ortak bildiri yayınlayan 6 ülkeye tepki
12 Mayıs 2020 00:36		 12 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
12 Mayıs 2020 00:06
Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı
11 Mayıs 2020 23:46		 Ömer Çelik: Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atıyorsunuz
11 Mayıs 2020 23:17
İngiliz dergisi: Türkiye, Libya'da güç dengelerini değiştirdi
11 Mayıs 2020 22:47		 Cüneyt Özdemir, Sevda Noyan'ı yayından kovdu
11 Mayıs 2020 22:41
'İran'ın Türkiye'ye test kiti gönderdiği' iddiası asılsız çıktı
11 Mayıs 2020 22:12		 Valilik yalanladı: Orman katliamı söz konusu değildir
11 Mayıs 2020 21:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay üreticilerine müjde
11 Mayıs 2020 21:46		 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur'an-ı Kerim okudu
11 Mayıs 2020 21:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:36 - Aksoy'dan Doğu Akdeniz konusunda ortak bildiri yayınlayan 6 ülkeye tepki00:21 - Jandarma'da, Asayiş branşlı olarak alım olmayacak00:10 - YÖK unvan değişikliği sınavında bir soruya iptal kararı00:07 - Bakan Koca: AVM önlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı00:06 - 12 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları00:04 - Cezaevine SD kart sokmak suç mu? İşte Yargıtay kararı00:04 - Rotasyona tabi olmamak için aylıksız izin almaya başladılar00:03 - AVM'ye geldi, maskem cebimde, gerekirse takarım dedi00:00 - 3 Ay ertelemeli kredide görülmemiş oran: %0,7923:59 - Şimdi dayanışma vakti
23:56 - Okulun robotik kodlama atölyesi üretim merkezi oldu23:51 - Hemşire çift omuz omuza hastalara şifa olmak için çabalıyor23:46 - Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı23:41 - İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine yeni genelge gönderdi23:36 - Zonguldak'tan iyi haber! Bugün yeni vaka tespit edilmedi23:31 - Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: İkinci dalga gelir mi?23:25 - YÖK Başkanı'ndan, üniversitelerdeki sınavlara ilişkin açıklama23:21 - Özel uçakla getirilen Emrullah Gülüşken, taburcu edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
3 Ay ertelemeli kredide görülmemiş oran: %0,79
Rotasyona tabi olmamak için aylıksız izin almaya başladılar
AVM'ye geldi, maskem cebimde, gerekirse takarım dedi
Jandarma'da, Asayiş branşlı olarak alım olmayacak
Bakan Koca: AVM önlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı
Cezaevine SD kart sokmak suç mu? İşte Yargıtay kararı
YÖK unvan değişikliği sınavında bir soruya iptal kararı
12 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
Aksoy'dan Doğu Akdeniz konusunda ortak bildiri yayınlayan 6 ülkeye tepki
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
höt höt 7
üşümek 2
türkiye e-futbol şampiyonası 2
kamuda esnek çalışma düzeninin iptal olması 1
olur gider 2
çok güzelsin ankara 6
şımarık 3
rusya 1
sen de yap güzel oluyor 1
uyku düzeni 6
SON İLANLAR
İçişleri Bakanlığı, sözleşmeli 13 personel alacak
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi İşçi Alım İlanı
Kayseri Üniveritesi İşçi Alacak
Darphane ve Damga Matbaası İşçi Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 34 sağlık personeli alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 112 personel alacak
Selçuklu Belediyesi 25 Zabıta Memuru Alacak
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak-İlan ertelendi
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam