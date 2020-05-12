Denizli Valisi: 4 günlük kısıtlama ilimizde uygulanmayacak
|12 Mayıs 2020 04:11
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Denizli Valisi Hasan Karahan, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını açıkladı.
Vali Karahan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saat 00.00 itibarıyla kentteki seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını belirtti.
Karahan, "Ayrıca hafta sonu dört günlük sokağa çıkma yasağı ilimizde uygulanmayacaktır." ifadesini kullandı.
Denizli'de "seyahat kısıtlaması" sona erdi
Denizli'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen seyahat kısıtlaması saat 00.00'dan itibaren sona erdi.
Kente giriş çıkış kısıtlamasının sona ermesinin ardından kent merkezi girişlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Jandarma ve polis ekipleri, Aydın, Antalya, Afyonkarahisar ve Muğla'ya bağlanan kara yollarında kontrol noktaları oluşturdu.
Sürücüleri durdurarak denetim yapan ekipler, araçların geçişine izin verdi.
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