1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Denizli Valisi: 4 günlük kısıtlama ilimizde uygulanmayacak

Denizli Valisi Karahan, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını duyurdu
 12 Mayıs 2020 04:11
Yazdır
Denizli Valisi: 4 günlük kısıtlama ilimizde uygulanmayacak

Denizli Valisi Hasan Karahan, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını açıkladı.

Vali Karahan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saat 00.00 itibarıyla kentteki seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını belirtti.

Karahan, "Ayrıca hafta sonu dört günlük sokağa çıkma yasağı ilimizde uygulanmayacaktır." ifadesini kullandı.

Denizli'de "seyahat kısıtlaması" sona erdi

Denizli'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen seyahat kısıtlaması saat 00.00'dan itibaren sona erdi.

Kente giriş çıkış kısıtlamasının sona ermesinin ardından kent merkezi girişlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Jandarma ve polis ekipleri, Aydın, Antalya, Afyonkarahisar ve Muğla'ya bağlanan kara yollarında kontrol noktaları oluşturdu.

Sürücüleri durdurarak denetim yapan ekipler, araçların geçişine izin verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Zonguldak'tan iyi haber! Bugün yeni vaka tespit edilmedi
11 Mayıs 2020 23:36		 Van Valiliği, kentteki vaka sayısı açıkladı
11 Mayıs 2020 23:08
Sümela Manastırı'nda restorasyon yeniden başladı
11 Mayıs 2020 22:02		 İstanbul'da bugün! Trafik yoğunluğu eski günleri aratmadı
11 Mayıs 2020 20:48
Görüntüler Ankara'dan... İğne atsan yere düşmüyor
11 Mayıs 2020 18:50		 Koronavirüs testi pozitif çıkan berber karantinaya alındı
11 Mayıs 2020 18:43
Doğal mağarada 15 yıldır yaşam mücadelesi veriyor
11 Mayıs 2020 18:14		 Sahilde güneşlenirken yakalandılar: Yaz ağabey yaz hak ettik
11 Mayıs 2020 18:03
4 saatlik izinde ayakkabı boyamaya çıktı
11 Mayıs 2020 17:51		 Kadın giyim mağazasında sosyal mesafeli indirim kuyruğu
11 Mayıs 2020 17:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
04:31 - Akşener, Sırrı Sürreya Önder'e cevap verdi04:28 - Türkiye Varlık Fonu, Vakıfbank'ta da hissedar olacak04:11 - Denizli Valisi: 4 günlük kısıtlama ilimizde uygulanmayacak04:09 - Trump kürsüyü terk etti03:36 - Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i hatmediyor, 25. cüzde02:18 - Bakanlık'tan AVM'ler için genelge yayımlandı00:36 - Aksoy'dan Doğu Akdeniz konusunda ortak bildiri yayınlayan 6 ülkeye tepki00:21 - Jandarma'da, Asayiş branşlı olarak alım olmayacak00:10 - YÖK unvan değişikliği sınavında bir soruya iptal kararı00:07 - Bakan Koca: AVM önlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı
00:06 - 12 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları00:04 - Cezaevine SD kart sokmak suç mu? İşte Yargıtay kararı00:04 - Rotasyona tabi olmamak için aylıksız izin almaya başladılar00:03 - AVM'ye geldi, maskem cebimde, gerekirse takarım dedi00:00 - 3 Ay ertelemeli kredide görülmemiş oran: %0,7923:59 - Şimdi dayanışma vakti23:56 - Okulun robotik kodlama atölyesi üretim merkezi oldu23:51 - Hemşire çift omuz omuza hastalara şifa olmak için çabalıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
3 Ay ertelemeli kredide görülmemiş oran: %0,79
Rotasyona tabi olmamak için aylıksız izin almaya başladılar
Jandarma'da, Asayiş branşlı olarak alım olmayacak
AVM'ye geldi, maskem cebimde, gerekirse takarım dedi
Bakanlık'tan AVM'ler için genelge yayımlandı
Aksoy'dan Doğu Akdeniz konusunda ortak bildiri yayınlayan 6 ülkeye tepki
Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i hatmediyor, 25. cüzde
Bakan Koca: AVM önlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı
Cezaevine SD kart sokmak suç mu? İşte Yargıtay kararı
YÖK unvan değişikliği sınavında bir soruya iptal kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kamuda esnek çalışma düzeninin iptal olması 1
tek başına 57 kişiye virüs bulaştıran kadın 1
vis a vis 1
olur gider 2
destan yazmak 3
yıllarca kadının peşini bırakmayan sapkın kişi 4
Aydın'da maske takma zorunluluğu 2
Kendini öven kişi 1
sevda noyan'ın italyan vatandaşı olması 4
robot süpürge 1
SON İLANLAR
Sivas Gürün Belediyesi 9 İşçi Alacak
Kırklareli Beya Personel Aş. Geçici 15 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 2 personel alacak
İçişleri Bakanlığı, sözleşmeli 13 personel alacak
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam