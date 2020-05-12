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Akşener, Sırrı Sürreya Önder'e cevap verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in "Seçim döneminde bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Nasıl yapalım?' diye fikrimizi merak eden parti, bugün bize koordinat biçemez" sözlerine sert karşılık verdi. "Ne benim, ne de arkadaşlarımın HDP'ye soru sormuşluğumuz resmi var" diyen Akşener "PKK ile ilişkimiz yok demek istiyorsanız, lafı dolandırmadan doğrudan söyleyin" ifadelerini kullandı.
 12 Mayıs 2020 04:31
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Akşener, Sırrı Sürreya Önder'e cevap verdi

HDP'li Sırrı Süreyya Önder dün yaptığı açıklamada, "Seçim döneminde bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Nasıl yapalım?' diye fikrimizi merak eden parti, bugün bize koordinat biçemez" sözleriyle, seçim öncesinde HDP ile işbirliği yaptıklarını söylemişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Radyo Karakutu'da yayınlanan Bidebunuizle programında Yavuz Oğhan'ın sorularını yanıtladı.

Akşener, HDP'li Sırrı Süreyya Önder'e cevap vererek "Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP'ye 'Biz nerede, ne yapalım,' diye soru sormuşluğumuz resmi, gayri resmi yoktur" dedi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Bizim gözümüzde HDP, terör örgütü PKK'nın uzantısıdır. Kandil'in yanında konumlandırıyoruz" demişti. Bu sözlerine HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den sert bir cevap gelmişti. Önder, seçimlerden önce İYİ Parti'den yetkililerin kendilerinden çalışmalar konusunda fikir aldıklarını ve buna göre çalışma planı yaptıklarını anlattı.

"BİZE ARACI GÖNDERDİLER"

HDP'li Önder, "Bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Nasıl yapalım?' diye fikrimizi merak eden parti, bugün bize koordinat biçemez. İyi Parti'yi kastediyorum, 'Bizim nazarımızda şuradadır' diyemez. Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa o gün bizim bu ilkesel şeyi dayatmış olmamamızdandır." şeklindeki açıklamada bulundu.
Memurlar.Net
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