1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İftar saatinde 2 aile arasında çatışma: 2 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da öğle saatlerinde trafik kazasından dolayı tartışan 2 ailenin iftar saatinde silahlı kavgası daha sonra hastane acilinde devam etti. Olaylar daha sonra yine mahalleye sıçradı. Çıkan olaylarda 2 kişi ölürken, 4'ü ağır, biri çocuk, 7 kişi yaralandı
 12 Mayıs 2020 06:15
Yazdır
İftar saatinde 2 aile arasında çatışma: 2 ölü, 7 yaralı

Olay, Yenişehir ilçesi Benu Sen Mahallesi 208. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gün içinde yaşanan motosiklet kazası sonucunda iki aile arasında husumet başladı. Aileler arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Aile fertleri silahlarını alarak evlerinin çatısına çıkarak uzun süre çatıştı. Yaşanan ilk çatışma sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı.

Hastanede olay devam ederken, ağır yaralılardan İzzet Esmer de hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan, aynı saatlerde olay tekrar Yenişehir ilçesi, Şehitlik Mahallesi 51. Sokağa taşındı. Burada baskın yapılan ev tarandı. Taranma sonucunda evde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Çıkan olaylarda 2 kişi ölürken, 4'ü ağır, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlattı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Boşanmaya çalışan çifti avukat 5 milyon TL dolandırdı
12 Mayıs 2020 08:54		 Sahte rakı içen hastane personeli hayatını kaybetti
11 Mayıs 2020 20:23
TİSKİ Genel Müdürü yumruklu saldırıya uğradı
11 Mayıs 2020 18:33		 Tartıştığı kişiyi vurarak öldüren muhtar tutuklandı
11 Mayıs 2020 18:06
Anneler Günü'nü kutlamayan kocasını vurdu
11 Mayıs 2020 16:32		 Komiser ile emniyet müdürünün eğlence partisi canlı yayın yapılınca deşifre oldu
11 Mayıs 2020 09:41
İzmir'de AVM'ye silahlı saldırı
11 Mayıs 2020 06:10		 Nefes borusuna erik kaçan Alya bebek hayatını kaybetti
10 Mayıs 2020 22:33
2 ay sonra sokağa çıkan yaşlı çifte, motosiklet çarptı
10 Mayıs 2020 18:40		 Polisten kaçtı, kaza yaptı ama cezadan kurtulamadı
10 Mayıs 2020 18:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:06 - Kartal sahilde yasağa rağmen piknik yaptılar09:03 - İzmir Barosu, Yargıçlar Sendikası Başkanına sahip çıktı08:58 - Köpeği tekmelemişti, idari para cezasına çarptırıldı08:54 - Boşanmaya çalışan çifti avukat 5 milyon TL dolandırdı08:52 - Kapsamdan çıkan 3 büyükşehirde sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak08:41 - Erzurum polisi çaldı: Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var08:40 - Bilim Kurulu Üyesi: Ben AVM'ye gezmek için gitmem08:32 - Veliler indirim talep edince, okul yönetiminin kararı sert oldu08:27 - Tıraş için yedek liste08:25 - Canlı yayında koca dayağına 21 yıl istendi
08:16 - Sürücü kursları için geri sayım başladı08:13 - Kars Çayı, yağmur ve karın erimesiyle taştı08:12 - WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı: Zoom'a rakip oluyor08:10 - İBB'nin ek bütçe isteği reddedildi08:00 - Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i hatmediyor, 25. cüzde07:53 - 'Alternatif baro' için gözler AK Parti MYK'da07:46 - Saçı sakalı düzeltmeye koştuk07:35 - MİT'in kurtardığı İtalyan: Adımı Ayşe koydum
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
3 Ay ertelemeli kredide görülmemiş oran: %0,79
Rotasyona tabi olmamak için aylıksız izin almaya başladılar
Jandarma'da, Asayiş branşlı olarak alım olmayacak
Akşener, Sırrı Sürreya Önder'e cevap verdi
AVM'ye geldi, maskem cebimde, gerekirse takarım dedi
Bakanlık'tan AVM'ler için genelge yayımlandı
Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i hatmediyor, 25. cüzde
Asya'da ikinci dalga paniği
Aksoy'dan Doğu Akdeniz konusunda ortak bildiri yayınlayan 6 ülkeye tepki
Veliler indirim talep edince, okul yönetiminin kararı sert oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şener özbayraklı 2
11.05.2020 istiklal caddesi görüntüsü 2
dış güçler 2
Peynir ekmek don köynek 2
destan yazmak 3
karabük 5
belirsizlik 1
e-use 3
10.05.2020 65 yaş üstüne sokağa çıkma izni 1
kızıl ordu korosundan mehter marşı 3
SON İLANLAR
Sivas Gürün Belediyesi 9 İşçi Alacak
Kırklareli Beya Personel Aş. Geçici 15 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 2 personel alacak
İçişleri Bakanlığı, sözleşmeli 13 personel alacak
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam