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İngilizler yeni maske talep etti

İngiltere'nin Türkiye'den gelen medikal ürünleri iade ettiği iddiası geçtiğimiz günlerde yalanlanırken yeni bir gelişme yaşandığı öğrenildi.
 12 Mayıs 2020 06:40
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İngilizler yeni maske talep etti

İngiliz büyükelçiliği yetkilileri Türk üreticilerle iletişime geçti. Büyükelçilik, ülkenin ihtiyaç duyduğu ürünleri listeleyerek geçtiğimiz Cuma gününe kadar ürünlere ilişkin bilgi topladı. Bu ürünler arasında steril önlükler, tek kullanımlık hafif önlükler, yüksek performanslı tek kullanımlık önlükler, izolasyon önlükleri, 4B tipi tulum, n95 maske yer alıyor.

Büyükelçilik firmalardan üretim kapasiteleri, sahip oldukları kalite belgeleri ve ihracat yaptıkları farklı ülkelere ilişkin de bilgi istedi. Talep edilen ürünler ile ilgili, istenen test, ölçü ve renk gibi detayların firmalar tarafından incelenebilmesi için İngiltere'nin ilgili kurumlarının linkleri gönderildi. Türkiye'nin 7 Nisan'da İngiltere'ye hibe ettiği 100 bin tulum, 100 bin cerrahi maske ve 50 bin N95 maske ile ilgili 'geri gönderiyorlar' haberi yalanlanmıştı. Sağlık Bakanlığı, İngiliz makamlarıyla temasa geçerek ürünlerde hiçbir sorun olmadığını, NHS yetkilileri tarafından yazılı olarak teyit edip yalanlamıştı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ve İngiltere Hükümet Sözcüsü de bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Büyükelçi Chilcott "Türkiye'den yollanan 400 bin adet kişisel koruyucu ekipmanın kullanılamaz halde olduğuyla ilgili Birleşik Krallık medyasında yer alan haberler doğru değildir" demişti.

Osman Çobanoğlu
Türkiye
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