Yaz başlıyor! Ankara ve İstanbul 35 dereceyi görecek
Ülkemiz genelinde sıcaklık 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Bugün 31 dereceyi görecek olan Ankara'daki hava sıcaklığının, Cumartesi günü 35 dereceye ulaşması bekleniyor. İstanbul'un ise Cuma günü 35 derece sıcaklığı görmesi bekleniyor.
|12 Mayıs 2020 07:10
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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