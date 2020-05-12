Asya'da ikinci dalga paniği

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Koronavirüs salgınında birçok ülkede sosyal mesafe ve karantina önlemleri hafifletilirken, Asya'da ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Salgının büyük ölçüde kontrol altına alındığı Güney Kore'nin başkenti Seul'de yeni vakalar ortaya çıkarken, Çin'de Rusya ve Kuzey Kore'yle sınır komşusu olan Jilin eyaletindeki Şulan kenti, 11 yeni vakanın ortaya çıkması üzerine karantinaya alındı. Giriş çıkışların Cumartesi gününden beri kontrol altında tutulduğu Şulan'da, günlük ihtiyaçları karşılamaları için her aileden sadece bir kişinin dışarı çıkmasına izin veriliyor. Son vakalardan önce Çin ve Güney Kore'de hastalığa yeni yakalananların sayısının durma noktasına geldiği belirtiliyordu.

VUHAN'DA 5 YENİ VAKA

Dünya genelinde karantinaya alınan ilk şehir olan Vuhan'da hiçbiri ülke dışı kaynaklı olmadığı belirtilen beş vaka görüldü. Salgının başladığı yer olan Vuhan'da 76 gün süren karantina 8 Nisan'da kaldırılmıştı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, halkı virüse karşı tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyardı ve yeni vakaların sosyal mesafe önlemlerinin önemini ortaya koyduğunu söyledi. Mi, hastalık belirtileri gösterenlerin tıbbi yardım almaları ve test yaptırmaları çağrısında bulundu.

GÜNEY KORE ŞAŞIRTTI

CNN'in konuyla ilgili analizinde, "Çin'in verileri şüpheli bulunabilir ya da bu kadar büyük bir ülkede tüm vakaların tespit edilmesi zor olabilir. Fakat görece küçük ve sınırlarını daha rahat denetim altına alabilen bir ülke olan Güney Kore'nin salgınla mücadele politikası tüm dünyada örnek gösterilmişti" denildi.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI FIRLADI

Değerlendirmede, "Savaşın belki de yeni başlamış olabileceğini görmek için Singapur'a bakmak yeterli" uyarısı yapılırken, Nisan başında ülkedeki vaka sayısı 2000'den az olduğuna şimdi bu sayının 23 binden fazlaya yükseldiğine dikkat çekildi.