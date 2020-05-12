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Koronavirüse D vitamini kalkanı

Prof. Dr. Metin Başaranoğlu: Bilimsel çalışmalar D vitamininin Covid-19'a karşı koruyucu ve tedavi edici bir katkı sağlayabileceğini gösteriyor
 12 Mayıs 2020 07:21
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Koronavirüse D vitamini kalkanı

Koronavirüs vakaları ile ilgili yapılan çalışmalarda son günlerde ön plana çıkan tedavilerden biri de D vitamini. ABD, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere, İsviçre, İran, G. Kore ve Çin'deki hastanelerden topladıkları Covid-19 hastalarına ait verileri inceleyen araştırmacılar, Covid-19 kaynaklı ölümlerin yüksek bulunduğu ülkelerdeki hastaların D vitamini seviyelerinin, ölümlerin az görüldüğü ülkelerdeki hastalara göre daha düşük olduğunu tespit etti.

SİTOKİN FIRTINASINI ENGELLİYOR

D vitamininin bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkisinin bilindiğini söyleyen Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Metin Başaranoğlu, "Geçtiğimiz son üç dört ay içerisinde yapılan çalışmalar, Covid-19 pandemisinde Vitamin D eksikliğinin giderilmesinin bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etki yaptığını ortaya çıkardı. Çalışmalar D vitamininin Covid-19'a karşı koruyucu ve tedavi edici bir katkı sağlayabileceğini ortaya koyuyor" dedi.

Yeni tip koronavirüse bağlı ölümlerin yüksek olduğu ülkelerde yapılan araştırmalarda hastalığı hafif atlatanlarda D vitamini düzeylerinin yoğun bakıma giren ve hayatını kaybeden ya da hastaneye yatarak tedavi olmak mecburiyetinde kalanlara göre daha yüksek bulunduğunu belirten Prof. Dr. Başaranoğlu "Vitamin D, Covid-19'da hastalığın ağırlaşmasının altında yatan sitokin fırtınasının karşıtı yönde hareket eder. Belki de etkinliğindeki en önemli nokta budur. Vitamin D, bir taraftan proinflamatuvar sitokinleri azaltırken diğer taraftanda anti-inflamatuvar sitokinleri artırır yani vücuda bir denge verir" dedi.

Ezbere kullanmayın

Çalışmalara göre normal veya normalin üst sınırına yakın serum Vitamin D seviyesinin Covid-19 salgınında iyileştirici rolünün de olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Metin Başaranoğlu "Uygulanan standart tedavilere ek olarak serum vitamin D düşük olanların doktor kontrolünde vitamin D takviyesi almalarını tavsiye ederim. Vücuttaki yeterli vitamin D varlığı bir anlamda koronavirüse karşı koruyucu kalkan vazifesi görür. Ancak vitamin D yağda eriyen bir vitamin olduğu için ezbere kullanılması çok tehlikelidir" dedi.

Ziyneti Kocabıyık

Türkiye
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