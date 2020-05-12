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Şahinbey Belediyesi 7 bin ailenin fırın borcunu kapattı

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, ihtiyaç sahibi 7 bin 20 ailenin toplam 708 bin 627 liralık fırın borcunu ödedi.
 12 Mayıs 2020 07:34
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Şahinbey Belediyesi 7 bin ailenin fırın borcunu kapattı

Gaziantep'te Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçede 'Zimem Defteri' uygulamasını hayata geçirdiklerini aktararak vatandaşa destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Uygulamanın Osmanlı'dan kalan bir adet olduğunu ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"ZİMEM DEFTERİ İLE BORÇLARI KAPATTIK"

"Şahinbey ilçemizde bulunan fırınların tamamı, zabıta ekiplerimiz ve sosyal yardım ekiplerimiz tarafından ziyaret ediliyor. Burada vatandaşlara ait defterlere kayıtlı borçların hepsi hesaplanıp, paraları Şahinbey Belediyemiz tarafından ödeniyor. Böylelikle hem Osmanlı geleneği olan Zimem Defteri uygulamasını hayata geçirmiş oluyoruz hem de vatandaşlarımızın esnafa olan borçlarını kapatıyoruz. 7 bin 20 ailenin fırınlara olan 708 bin 627 lira borçlarını kapattık."
Memurlar.Net
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