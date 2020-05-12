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MİT'in kurtardığı İtalyan: Adımı Ayşe koydum

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın Afrika'da kurtardığı İtalyan vatandaşı Silvia Constanza Romano, İslamiyet'i seçerek "Ayşe" adını aldığını açıklarken, Müslümanlığa geçişinin "zorlama olmadan" gerçekleştiğini söyledi.
 12 Mayıs 2020 07:35
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MİT'in kurtardığı İtalyan: Adımı Ayşe koydum

"Africa Milele" isimli sosyal yardım kuruluşunun gönüllüsü olarak gittiği Kenya'da 20 Kasım 2018'de kaçırılan, daha sonra MİT'in İtalyan istihbaratıyla işbirliği sonucu kurtarılan Romano'nun özgürlüğe kavuşması ve yaşadıkları, ülkesinde yankı bulmaya devam ediyor.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, 18 aylık esaretten sonra ülkesine getirilen Romano, ilk ifadesinde kendisini kaçıranların onu öldürmeyeceklerine dair garanti verdiğini ve kendisine hep iyi davrandıklarını aktardı. Romano'nun, tutsaklığının son döneminde Kur'an okumak istediğini söylediği ve İslamiyet'e geçişinin kendiliğinden, hiçbir zorlama olmadan gerçekleştiğini anlattığı belirtildi.

Romano, esaretin ilk döneminde çok ağladığını, tefekküre daldığını ve İslamiyet'i seçmesinin yavaş yavaş olgunlaştığını aktarırken, zorlamaya maruz kalmadığını vurguladı, İslamiyet'i seçmesinin ardından Hz. Muhammed'in eşi Hz. Ayşe'nin ismini aldığını açıkladı.

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, çocuk psikoloji dalında eğitimini tamamladıktan sonra Kenya'daki çocuklara yardıma giden Romano, Chakama'da bir kişinin kendisini terör örgütü Eş Şebab'a ihbar etmesi üzerine bu örgüt tarafından rehin alındı.

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marina Sereni, bir TV kanalına yaptığı açıklamada, "Yerinin tespit edilmesi ve doğru zamanda harekete geçilmesi için bölgede bulunan Türk gizli servisiyle bir iş birliği olmuştur" ifadelerini kullanmıştı. İtalyan basınındaki yorumlarda da, Romano'nun kurtarılmasının, son yıllarda bölgede etkisini artıran Türkiye'nin yardımıyla olduğu vurgulandı.

"La Stampa" gazetesinin "Ben din değiştirdim, artık benim adım Ayşe" manşetiyle duyurduğu haberdeyse, sosyal medyada Romano için fidye ödendiği haberlerini hükümetin kabul etmediği belirtildi.

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