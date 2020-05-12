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Saçı sakalı düzeltmeye koştuk

50 gün sonra yeniden açılan kuaför ve berberler randevulu sistemle müşteri kabul etti. Bazıları dükkana girişte ateş ölçtü, bazıları da "Maskesiz girilemez" uyarısı astı. Önlemler kapsamında kullanılan tek kullanımlık ürünlerin ücretleri kesim fiyatlarına yansıdı
 12 Mayıs 2020 07:46
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Saçı sakalı düzeltmeye koştuk

Milliyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre: Koronavirüsle mücadele kapsamında kapatılan berberler ve kuaförler, hizmet verdikleri ilk gün büyük yoğunluk yaşadı. 21 Mart'ta İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile kapatılan berberler ve kuaförler, normalleşme adımları kapsamında dün tekrar hizmet vermeye başladı. Milliyet Gazetesi olarak dün İstanbuldaki berber ve kadın kuaförlerini gezerek önlemlerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol ettik.

Ümraniye Topağacı'nda erkek berberinde sosyal mesafe kuralı gereği koltuklar arası mesafeye uyulmadı. Tüm koltuklarda müşteriler olduğu gibi, ustura ile sakal traşının yapılması yasak olmasına rağmen bir müşteri ustura ile sakal tıraşı yapıldı. Kuaför işletmecisi Yüksel Kaya, "Tedbirlerimizi alarak dükkanımızı açtık. İlk gün olduğu için ve herkeste telefon numaramız olmadığından burada bir yoğunluk var" diye kendini savundu.

Üsküdar'da bir erkek berberinde ise sosyal mesafe ve kurallara uyularak müşteri kabul edildi. İşletmeci Cemil Sarıyer, "Dükkanımızın tamamını dezenfekte ettik. Eldiven ve maskeyle çalışıyoruz. Havlu ve önlüğümüz tek kullanımlık. Uzun zamandır kapalı olduğumuz için fiyatlarda bir artış oldu. Bu artışta tek kullanımlık ürünlerin de etkisi oldu" dedi.

Ateşler ölçüldü

Kadıköy Hasanpaşa'da Erdal Soner'e ait olan erkek berberinde ise girişe "Maskesiz girilmez" uyarısı asıldı. Beyoğlu, Kasımpaşa'da berber dükkanını açan Erdinç Doruk, müşterileri gelmeden iş yerini dezenfekte edip tulum giyerek siperlik taktı. Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde dükkanlarını açan berberler ise, gerekli hijyen çalışmalarının ardından maske ve koruyucu eldiven takarak müşterilerini ağırladı. Kadın kuaförlerinde de sabah saatlerinden itibaren bir yoğunluk yaşandı. Ataköy'de 23 yıldır kadın kuaför salonu olan Serkan Atmaca, açılma kararını biraz erken bulduğunu belirterek gelen müşterilerinin girişte ateşlerini ölçtüklerini söyledi. Fiyatlarda ise herhangi bir değişiklik yapmadığını söyleyen Atmaca, "Tedirgin çalışıyoruz. 12 koltuğum var, fakat beş kişi alabiliyorum. 12 personelim vardı. Dönüşümlü çalışıyoruz" dedi.

Şirinevler'de kadın kuaför dükkanı olan Saadet Akbulut, bu süreçte kullan at malzemeler kullandıkları için fiyatları artırmalarının normal olduğunu belirtti. Bazı müşterilerin kişisel önlemlerini almadığını kaydeden Akbulut, "Biz 'Kuaförleri açın' demedik. 'Bize bu süreçte destek olun' dedik. Ama dönüş farklı oldu. Bu vaka sayıları düşmüşken riski yükseltmekten başka bir şey değil. Aldığımız her ürünün fiyatı üç kat arttı" açıklamasında bulundu.

İyileşip saçını boyattı

Eşiyle birlikte koronavirüs geçirdiklerini söyleyen 55 yaşındaki Sibel Akgüller, stresli dönemlerini atlatmak için kuaföre gelmiş. Akgüller, "Bu kötü günleri unutmak ve moral amacıyla saçlarımı boyatmaya geldim" dedi.

Zamla açıldılar

Berberler ve kuaförler fiyatlarında da ciddi oranda zam yaptı. Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, işyerlerinde yüzde 40 zamlı fiyat tarifesine geçileceğini belirtmişti. Salgından önce 20 ile 25 lira arasında seyreden saç tıraşı 40-45 TL'ye, 15 TL'lik sakal traşı 20 TL'ye kadar yükseldi. Kuaför ve berberler ise, bunun nedeni tedarikçilerden alınan malzemelerin zamlanması ve iş yerlerinde artık kullan-at malzemelerin çıkardığı ekstra maliyet.


Prof. Azap'tan uyarı

Kuaför ve AVM'lerin açılmasını değerlendiren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Berberlerin, kuaförlerin ve AVM'lerin açılması salgın bitti anlamına gelmiyor. Yoğunluk bitti, hastanede size de bakılacak bir yatak var anlamına geliyor" dedi.
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