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'Alternatif baro' için gözler AK Parti MYK'da

AK Parti, baroların yönetim yapısı ve seçimlerinde önemli değişiklikler içeren yasa teklifi taslağı, bugün gerçekleşecek Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak
 12 Mayıs 2020 07:53
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'Alternatif baro' için gözler AK Parti MYK'da

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Alternatif baro düzenlemesi kamuoyunda tartışmalara neden olurken, Erdoğan'ın söz konusu seçeneğin pazartesi günü yeniden değerlendirilmesi talimatını verdiği ifade edilmişti. O toplantı, dün Meclis'te bazı grup başkanvekilleri ve AK Partili hukukçu vekillerle gerçekleştirildi.

AK Parti kurmayları, çalışmanın henüz tamamlanmadığını, ancak baroların yönetim yapısı ve seçim yöntemleriyle ilgili alternatif çözümlerin tek tek masaya yatırıldığını kaydetti. Barolarda nispi temsil usulüne göre seçimin ağırlıklı yaklaşım; çoğulculuk anlayışı gereği çoklu baro sisteminin ise masadaki en önemli başlıklardan biri olduğunu bildiren AK Partili yetkililer, taslağın bugün MYK'da Erdoğan'a sunulacağını; bundan sonraki süreçte Erdoğan'ın değerlendirmeleriyle yola devam edileceğini bildirdi.
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