WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı: Zoom'a rakip oluyor
|12 Mayıs 2020 08:12
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İlk olarak geride bıraktığımız yılın son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen korona virüs bugün dünya üzerindeki neredeyse her ülkeyi etkisi altına almış durumda.
Virüsün bulaşma hızını yavaşlatmak adına dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışmaya başladı. Haliyle Uzaktan çalışmayı kolaylaştıran platformlara olan rağbet hayli arttı.
Son dönemin gözde uygulamalarından birisi de Zoom. Salgından önce 10 milyon kullanıcısı bulunan video konferans uygulaması bugün 400 milyon kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.
Bu durum teknoloji dünyasının dev isimlerinin de dikkatini çekmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde görüntülü görüşme sayısını 4'ten 8'e çıkaran WhatsApp Zoom'a Messenger Rooms entegrasyonu ile rakip olamayı planlıyor.
Rooms, resmi beta sürümlerinde görülen bilgilere göre Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir Messenger Rooms entegrasyonuna sahip olacak.
Bu geçiş özelliği sayede sekizden fazla üyeye sahip WhatsApp grupları video görüşme için hemen Rooms'a geçiş yapabilecek.
Messenger Rooms aynı anda 50 kişinin görüntülü görüşmesine imkan tanıyacak. Söz konusu entegrasyonun önümüzdeki günlerde hayata geçirileceği belirtiliyor.
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