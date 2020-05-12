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İBB'nin ek bütçe isteği reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüsün, İBB'ye maaliyetinin 6.5 milyar lira olduğunu söyledi.
 12 Mayıs 2020 08:10
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İBB'nin ek bütçe isteği reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüsün, İBB'ye maaliyetinin 6.5 milyar lira olduğunu söyledi.

Bütçe açığını kapatmak için İmamoğlu, dün İBB meclis üyeleriyle Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde bir araya geldi. İBB'nin 2020 bütçesi için 4.5 milyar iç borçlanma yetkisi talebi, AK Partililerin önergesiyle 648 milyon lira olarak revize edildi. Ayrıca konutlarda ve faaliyette bulunmayan iş yerlerinde 17 Nisan-16 Temmuz arasında su faturalarının ertelenmesi, sonrasında 3 taksitle ödenmesini içeren raporu oy birliğiyle kabul edildi.
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