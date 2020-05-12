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Sürücü kursları için geri sayım başladı

Koronavirüs salgınının etkisini arttırdığı mart ayında, okullarla birlikte sürücü kursları da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kapatıldı. Ayda 150 bin kişinin ehliyet için eğitim aldığı sektörde 45 bin çalışan vardı. Sıkıntılı dönemden geçen ehliyet ve sürücü kursları temsilci ve sahipleri umutlarını korurken, "Koronavirüsle yaşamayı öğrenmeliyiz" diyerek bundan sonraki yol haritalarını ve taleplerini anlattılar.
 12 Mayıs 2020 08:16
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Sürücü kursları için geri sayım başladı

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre: Sürücü ve ehliyet kursları 1 Haziran'da yeni kursiyerlerine kapılarını açacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Konfederasyonu'nun yaptığı görüşmelerin sonucunda alınacak tedbirler de yavaş yavaş netleşiyor. Ancak mayıs ayı boyunca görüşmelerin sürmesi bekleniyor. Bu görüşmeler ışığında kurslarda ilk planda alınacak önlemler şöyle olacak:

NE ZAMAN VE NASIL HİZMET VERECEKLER

İlk etapta martta eğitimleri yarım kalan kursiyerlerin eğitimleri tamamlanacak.
Yarı kapasiteyle çalışacaklar. Sınıflarda sosyal mesafe kuralları gözetilerek yeni oturma düzenine geçilecek.
Direksiyon simidi ile vites topuzu streçlenecek, her kursiyer için streçleme yeniden yapılacak.
Uzman eğitmen ile sürücü adayları maske ve eldiven takacak.
Araçlar dezenfekte edilecek, her sürücü adayında bu işlem yenilenecek.
NORMALLEŞMEDEN BEKLENTİLERİ NELER

Sektör temsilcilerinin beklentileri ise özetle şöyle:

Berber ve kuaförler açılıyorsa sürücü kursları da açılabilir. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda önlemler alınır.
1 Haziran'da yeni sürücü adaylarının kayıtları alınır, ilk etapta martta eğitimleri yarım kalan kursiyerlerin eğitimleri tamamlanır.
Kapasitenin yarısı yerine kurumda aynı saatte bulunanların sayısının azaltılması seçeneği. (Sabah-öğlen veya bir grubun eğitimi bitince diğer grup kursiyerlerin alınması gibi.)
Sürücü kurslarına giden kursiyerlerin yüzde 60'ı sokağa çıkma yasağı kapsamında olan 20 yaş altı kişilerden oluşuyor. Bu nedenle 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kaldırılmalıdır. Bu kişileri kapsayan yasak kalkmazsa kursların açıldığı dönemde ehliyet almak isteyenlere özel izin verilmesi isteniyor.
Koronavirüs önlemleri kapsamında üniversiteler ve yurtlar kapatıldı, öğrenciler memleketlerine gitti. Seyahat kısıtlaması getirilmiş olup bu kursiyerlerin bulundukları illerde e-sınava girmeleri sağlanmalı. Seyahat kısıtlamasının kalkması gerekmektedir.
Direksiyon sınavları hafta sonları yapılmaktadır. Sokağa çıkma yasakları sorun teşkil etmektedir. Bu soruna bir çözüm getirilmelidir.
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