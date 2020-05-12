Sürücü kursları için geri sayım başladı
|12 Mayıs 2020 08:16
|Yazdır
Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre: Sürücü ve ehliyet kursları 1 Haziran'da yeni kursiyerlerine kapılarını açacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Konfederasyonu'nun yaptığı görüşmelerin sonucunda alınacak tedbirler de yavaş yavaş netleşiyor. Ancak mayıs ayı boyunca görüşmelerin sürmesi bekleniyor. Bu görüşmeler ışığında kurslarda ilk planda alınacak önlemler şöyle olacak:
NE ZAMAN VE NASIL HİZMET VERECEKLER
İlk etapta martta eğitimleri yarım kalan kursiyerlerin eğitimleri tamamlanacak.
Yarı kapasiteyle çalışacaklar. Sınıflarda sosyal mesafe kuralları gözetilerek yeni oturma düzenine geçilecek.
Direksiyon simidi ile vites topuzu streçlenecek, her kursiyer için streçleme yeniden yapılacak.
Uzman eğitmen ile sürücü adayları maske ve eldiven takacak.
Araçlar dezenfekte edilecek, her sürücü adayında bu işlem yenilenecek.
NORMALLEŞMEDEN BEKLENTİLERİ NELER
Sektör temsilcilerinin beklentileri ise özetle şöyle:
Berber ve kuaförler açılıyorsa sürücü kursları da açılabilir. Bilim Kurulu'nun
tavsiyeleri doğrultusunda önlemler alınır.
1 Haziran'da yeni sürücü adaylarının kayıtları alınır, ilk etapta martta eğitimleri yarım kalan kursiyerlerin eğitimleri tamamlanır.
Kapasitenin yarısı yerine kurumda aynı saatte bulunanların sayısının azaltılması seçeneği. (Sabah-öğlen veya bir grubun eğitimi bitince diğer grup kursiyerlerin alınması gibi.)
Sürücü kurslarına giden kursiyerlerin yüzde 60'ı sokağa çıkma yasağı kapsamında olan 20 yaş altı kişilerden oluşuyor. Bu nedenle 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kaldırılmalıdır. Bu kişileri kapsayan yasak kalkmazsa kursların açıldığı dönemde ehliyet almak isteyenlere özel izin verilmesi isteniyor.
Koronavirüs önlemleri kapsamında üniversiteler ve yurtlar kapatıldı, öğrenciler memleketlerine gitti. Seyahat kısıtlaması getirilmiş olup bu kursiyerlerin bulundukları illerde e-sınava girmeleri sağlanmalı. Seyahat kısıtlamasının kalkması gerekmektedir.
Direksiyon sınavları hafta sonları yapılmaktadır. Sokağa çıkma yasakları sorun teşkil etmektedir. Bu soruna bir çözüm getirilmelidir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Veliler indirim talep edince, okul yönetiminin kararı sert oldu
12 Mayıs 2020 08:32
|Tıraş için yedek liste
12 Mayıs 2020 08:27
|Yeniden kapılarını açan AVM'lerde uygulanan virüs tedbirleri
11 Mayıs 2020 14:16
|İstanbul'da AVM önünde yoğunluk
11 Mayıs 2020 12:42
|Kuaföre gidecekler için 10 kural
11 Mayıs 2020 08:59
|356 AVM yarın kapılarını yeniden hizmete açıyor
10 Mayıs 2020 11:38
|Koronayı yendi en kritik parçayı 3 günde üretti
10 Mayıs 2020 08:01
|İstanbul'da ramazan pidesi satışları yüzde 30 düştü
09 Mayıs 2020 11:24
|Kapalıçarşı'nın açılacağı tarih belli oldu
08 Mayıs 2020 15:07
|İstanbul'da ücretli maske satışı dönemi başladı
08 Mayıs 2020 14:44