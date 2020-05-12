Canlı yayında koca dayağına 21 yıl istendi
Kendisinden boşanmak isteyen eşi Rümeysa Doğancı'yı inşaat alanına götürerek bayıltana kadar darp eden ve bir yandan da cep telefonuyla çektiği işkence görüntülerini sosyal medyada paylaşan Eray Doğancı hakkında, 21 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
|12 Mayıs 2020 08:25
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Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre: İstanbul Sancaktepe'de iddiaya göre, Eray Doğancı (27) kısa süre önce cezaevinden çıkmıştı. İki çocuk annesi Rümeysa Doğancı (25) ise kendisinden boşanmak istiyordu. Aralarında bu nedenle zaman zaman şiddetli tartışmalar yaşanıyordu. Eray Doğancı, 22 Ocak günü eşini Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi'nde bir inşaata götürdü ve burada darp etmeye başladı.
Bir yandan eşini darp ederken, bir yandan da cep telefonu kamerasını açarak kayda aldı. Rümeysa Doğancı, dakikalarca süren dayağın ardından baygınlık geçirdi. Eşinin bayıldığını gören Eray Doğancı, inşaat alanından ayrıldı.
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