Tıraş için yedek liste

Koronavirüs önlemleri kapsamında 21 Mart'tan bu yana kapalı olan berber ve kuaför salonları dün yeniden hizmet vermeye başladı. Bu süreçte evde kendi saçını-sakalını kesmeyi öğrenen de oldu, boyasını yapan da. Ancak yine de vatandaşların büyük bölümü dört gözle kuaförler ve berberlerin açılacağı bekliyordu. Geçtiğimiz hafta 'müjde'nin duyurulmasının ardından çok sayıda vatandaş telefonlarına sarılarak berber ve kuaförlerinden randevu talep ederek sıraya girdi.

BEKLEME İZNİ YOK

Biz de koronavirüs döneminde verilen bu kontrollü hizmeti deneyimlemek üzere daha önceden randevu aldığımız berber salonuna saat 10.30'da gelerek sıramızı bekledik. İçeride 3 koltuk olmasına rağmen yeni kurallar gereği ortadaki koltuk boş tutuluyor ve içeride beklemeye izin verilmiyordu. Tüm aletler önceden dezenfekte edilmiş, malzemeler tek kullanımlık olarak hazırlanmış ve çalışanlar maskeli bir şekilde müşterilere hizmet veriyordu. Biz de kurallar dahilinde uzun bir aradan sonra tıraşımızı olduk.

RANDEVUSUZ GELİYORLAR

Berber salonunu işleten Adem Eser, geçen haftadan itibaren müşterileri tarafından yoğun bir randevu talebiyle karşılaştığını belirterek, "Daha ilk geceden 1 haftalık randevu talebi aldık ve yeni müşteri kaydını durdurduk. Sabah saatlerinde randevusuz müşteriler gelmeye başladı. Durumu anlatarak onları geri çevirmeye başladık. Şimdi önümüzdeki haftanın tüm saatleri de doldu ve yedek liste hazırladık. İptal eden veya geciken olursa bu listeden sırayla çağırıyoruz. Bu süreçte çok fazla müşteri evde kendi tıraş olmaya çalışırken yanlışlıkla saçını şekilden şekile soktu. Şimdi onları düzeltme zamanı" ifadelerini kullandı.

FIRSATÇILAR İŞ BAŞINDA

Koronavirüse karşı açıklanan yeni hizmet kuralları gereği dezenfektana daha fazla önem verdiklerini ve tek kullanımlık malzemeler aldıklarını söyleyen Adem Eser, bu süreçte piyasaya malzeme temin eden bazı kişilerin fırsatçılık yaptığını belirtti. Daha önce 30'luk tek kullanımlık örtülerin 7 lira olduğunu belirten Eser, "Şimdi aynı ürün 30 lira oldu. Tek kullanımlık havlular da yüzde 300 zamlandı" dedi.

YURTTA BAYRAM HAVASI

* Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odası Başkanı Tolgahan Demir, "Kuaförlerimizde ve müşterilerimizde bayram havası var. Biz de esnafımız ve müşterilerimiz hijyen kurallarına uyuyor mu diye denetimdeyiz. Zaten steril bir ortamda çalışıyorduk. Ancak bu süreçte daha dikkatli olmamız lazım" dedi.

m Kahramanmaraş'ta berber Erdi Yüceyıldız, koronavirüsten önce aynı anda 4 müşteri kabul ettiklerini, şu an ise sadece 2 müşteri alabildiklerini belirtti. Yüceyıldız, "Yeni dönemde bir koltuk boş, bir koltuk dolu olacak şekilde müşterilerimizi alıyoruz. Bayram gibi yoğunluk yaşıyoruz diyebiliriz, çünkü randevularımız çok" dedi. (* Emre ESER)

KADINLARDA DİP BOYA VE KAŞ

Erkekler berberlere saç tıraşı için akın ederken kadın kuaförlerine en fazla talep dip boyası için oldu. Kuaförler dip boyanın ardından en çok randevu talebinin kaş aldırmak için olduğunu belirtti. Kuaförler de randevu defterlerinin yaklaşık 2 hafta boyunca dolu olduğunu belirtti.

İŞTE YENİ 'MODEL'

İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeye göre berber, kuaför ve güzellik salonları 09.00-21.00 saatleri arasında çalışacak, müşterilere randevu sistemiyle hizmet verecek. Çalışanlar maske kullanacak, müşteriler ise işleme göre maskeyi çıkarabilecek. Bu işyerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek. Müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zemin dezenfekte edilecek, her işlem sonrasında bu dezenfeksiyonun tekrarlanması sağlanacak.

BERBER VE MÜŞTERİLERİ KARANTİNAYA ALINDI

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde koronavirüs testi pozitif çıkan berber ve müşterileri karantinaya alındı. Berberi dün açtığı belirlenen A.T.'nin tıraş yaptıklarının yanı sıra beldede temasta bulunduğu 50'ye yakın kişi de koronavirüs testine tabi tutulacak. Kocaaliler Belediye Başkanı Selahattin Gökce'nin de dün berber A.T.'nin dükkanına uğrayıp ve kendisine siperlikli maske verdiği ortaya çıktı. Berberin koronavirüs testinin Burdur Valiliği'nin talimatıyla işbaşı yapacak tüm berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarına yaptırılan test sonucu belirlendiği öğrenildi. Valilik beldeye giriş çıkışı yasakladı.