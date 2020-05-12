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Bilim Kurulu Üyesi: Ben AVM'ye gezmek için gitmem

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında kapatılan ve 'yeni normalleşme' adımları kapsamında açılan AVM'lere ilişkin uyarılarda bulundu. Yamanel kendisinin de AVM'lere gitmeyeceğini altını çizdi.
 12 Mayıs 2020 08:40
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Bilim Kurulu Üyesi: Ben AVM'ye gezmek için gitmem

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, ilan edilen 'yeni normal' kapsamında uyulması gereken kuralları ve AVM'lerin yeniden açılmasını şu şekilde değerlendirdi:

"Artık 'yeni normal' var. Ve bu yeni normalin kaçınılmaz 4 kuralı var. Kalabalık oluşturmamak, sosyal mesafeyi korumak, maske takmak ve hijyene dikkat etmek. Aşı bulununcaya kadar bu 4'ü önemli. AVM'ye elbette ki gidilecek ama gezmeye değil, ihtiyaçlar için. Gömlek mi alacaksınız? Nokta atışı yapacaksınız. Alıp çıkacaksınız. Anlıyorum, insanlar evde çok sıkıldı ama bu da hayati bir mesele. Ben şahsen, hele ki gezmeye asla gitmem."
Hürriyet
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