Köpeği tekmelemişti, idari para cezasına çarptırıldı
|12 Mayıs 2020 08:58
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Yozgat'ın Saraykent ilçesinde, kasap önünde bekleyen köpeğe birer gün arayla süpürge fırlatıp, tekme attığı güvenlik kamerası ile tespit edilen H.D.K., 1894 lira idari para cezasına çarptırıldı.
Olay, 5 gün önce öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Kasap dükkanı önünde yiyecek bekleyen sokak köpeğine, kimliği belirsiz bir kişi süpürge fırlattı. Aynı kişi, bir gün sonra yine kasap önünde bekleyen köpeğe tekme atarak uzaklaştırmaya çalıştı.
Çevredekilerin saldırgana tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı. Kimliği belirsiz kişinin köpeğe saldırması ve ardından vatandaşlar arasında yaşanan tartışma, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, tepki çekti. Olayın ardından polis tarafından yapılan incelemede şüphelinin H.D.K. olduğu tespit edildi. H.D.K., Hayvan Haklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten 1894 lira idari para cezasına çarptırıldı.
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