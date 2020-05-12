İzmir Barosu, Yargıçlar Sendikası Başkanına sahip çıktı

Hakim Ayşe Sarısu Pehlivan, Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in ölümünün ardından sosyal medyada paylaşımlar yapmıştı.

İbrahim Gökçek, DHKP-C sanığı olarak yargılandığı sırada örgüt talimatıyla açlık grevine başlayıp geçtiğimiz günlerde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Pehlivan hayatını kaybeden Gökçek'in ardından "İbrahim artık yok. Sözcükler anlamını yitirdi. Yaşatamadık!", "Ölüm adın kalleş olsun", "Türküler hiç kimseye zarar vermez " gibi paylaşımlarda bulunmuştu.

İzmir Barosu bir açıklama yaparak, Yargıçlar Sendikası Başkanı Hakim Ayşe Sarısu Pehlivan'a sahip çıktı ve "Bağımsız yargının ancak özgür düşünceli yargıçların ifade özgürlüğüne saygı gösterilerek inşa edilip korunacağı hatırlatmasıyla Ayşe Sarısu Pehlivan'ın yanında olduğumuzu bildiriyor, hakkında açılan disiplin soruşturmasına derhal son verilmesini talep ediyoruz." dedi.