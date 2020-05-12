Kartal sahilde yasağa rağmen piknik yaptılar
|12 Mayıs 2020 09:06
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Sahilde yürüyen Şahin Dinç, Evlerde bunaldık artık. Yapacak başka hiçbir şeyimiz yok, nefes almaya çıktık dedi. Koronavirüsten korkmuyor musunuz sorusuna ise, Artık onları geçtik diye düşünüyorum. Evde bulaşma riski bence daha yüksek, dışarıda temiz hava var. Evde ailenize bulaştırmaktan korkuyorsunuz şeklinde cevap verdi. Sahile çıkmanın yasak olduğu para cezasına tabii olduğu hatırlatılınca da, Biliyorum ama yapacak hiçbir şey yok. Zaten cepte de para yok diye konuştu.
Sahilde yürüyen Şahin Dinç, "Evlerde bunaldık artık. Yapacak başka hiçbir şeyimiz yok, nefes almaya çıktık" dedi. 'Koronavirüsten korkmuyor musunuz' sorusuna ise, "Artık onları geçtik diye düşünüyorum. Evde bulaşma riski bence daha yüksek, dışarıda temiz hava var. Evde ailenize bulaştırmaktan korkuyorsunuz" şeklinde cevap verdi. Sahile çıkmanın yasak olduğu para cezasına tabii olduğu hatırlatılınca da, "Biliyorum ama yapacak hiçbir şey yok. Zaten cepte de para yok" diye konuştu.
Sahilde çay sattığını belirten bir seyyar satıcı ise İnsanlar zor durumda mecbur ihtiyaçları var. İş yok güç yok, benim yaptığımı da bir nevi hizmet olarak görelim. Bu da bizim ekmek paramız. Evliyim, çocuğum çoluğum var benim. İş yok, güç yok. Devletten hiçbir yardım alamıyorum. Cezaevinden yeni çıktım. Bir şekilde kendimi geçindirmeye mecburum ifadelerini kullandı.
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