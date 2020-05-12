Ekonomist Şen: 'Para basarsan enflasyon olur' teorisi tutmuyor

Koronavirüsle birlikte bir çok şey değişiyor. Habertürk yazarı Gökhan Şen bugünkü yazısında bazı ezberlerin değiştiğine dikkat çekti. Şen "Bilinen her şey değişiyor. 'Para basarsan enflasyon olur çünkü para çarpanı vardır' tutmuyor mesela artık. Bakın ABD'deki M2 para arzı artmasına rağmen enflasyon sürünüyor!" dedi.

Para basıldığı dönemde fazilerdeki düşüşe de dikkat çeken Şen, "Bu durumda eski ezberlerle yeni dünyayı ve devam yollarını amentü şeklinde yorumlamak yanlış sonlara götürebilir." dedi.

Tüm ülkelerin, Çin'in küresel ticaretten aldığı payı almak istediğini belirten Şen, Türkiye için de şu öneride bulundu

"Sağlık sektöründe iyiysek bunun turizmini bağırarak pazarlamak, üretim bantlarını maske ve bilimum ihtiyaç için kolaylıkla dizayn edebiliyorsak benzer iş planları ile yurt dışına seçenekler sunmak, AB ülkelerine Avrupa'nın kendinden daha samimi davrandıysak bunu masada tutmaktan söz ediyorum. İyilik yapıp denize atılmaz."