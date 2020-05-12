Dolar gerilemeye devam ediyor
Geçtiğimiz hafta 7.25 ile tarihi zirvesine gören dolar BDDK kararı sonrasında gerilemeye başlayan dolar haftaya 7.11 seviyesinde başlamıştı. Gerilemeye devam eden dolar bugüne de 7.02 seviyelerinde başladı
|12 Mayıs 2020 09:20
|Yazdır
Geçtiğimiz hafta 7.25 ile tarihi zirvesine gören dolar BDDK kararı sonrasında gerilemeye başlayan dolar haftaya 7.11 seviyesinde başlamıştı. Gerilemeye devam eden dolar bugüne de 7.02 seviyelerinde başladı.
Dolarda gözler bugün açıklanacak olan cari denge ve sanayi üretim verilerinde olacak.
Euro/TL ise 7.62 seviyelerindeki seyrini sürdürüyor
6 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Gram altın 385 lira seviyelerinde
12 Mayıs 2020 11:05
|Borsa, güne yükselişle başladı
12 Mayıs 2020 10:16
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
11 Mayıs 2020 18:20
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
11 Mayıs 2020 17:31
|Dövizde gün sonu fiyatları
11 Mayıs 2020 17:18
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
11 Mayıs 2020 13:18
|Çeyrek altın ne kadar?
11 Mayıs 2020 12:51
|Gün ortası döviz fiyatları
11 Mayıs 2020 12:15
|Gram altın 389 lira seviyelerinde
11 Mayıs 2020 11:06
|Borsa, haftaya yükselişle başladı
11 Mayıs 2020 10:05