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Dolar gerilemeye devam ediyor

Geçtiğimiz hafta 7.25 ile tarihi zirvesine gören dolar BDDK kararı sonrasında gerilemeye başlayan dolar haftaya 7.11 seviyesinde başlamıştı. Gerilemeye devam eden dolar bugüne de 7.02 seviyelerinde başladı
 12 Mayıs 2020 09:20
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Dolar gerilemeye devam ediyor

Geçtiğimiz hafta 7.25 ile tarihi zirvesine gören dolar BDDK kararı sonrasında gerilemeye başlayan dolar haftaya 7.11 seviyesinde başlamıştı. Gerilemeye devam eden dolar bugüne de 7.02 seviyelerinde başladı.

Dolarda gözler bugün açıklanacak olan cari denge ve sanayi üretim verilerinde olacak.

Euro/TL ise 7.62 seviyelerindeki seyrini sürdürüyor
Memurlar.Net
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