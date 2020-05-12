Teröristler Amanos'a artık sızamıyor

Terör örgütü PKK'nın Suriye ayağını oluşturan YPG'li teröristlerin işgali altındayken Zeytin Dalı harekatıyla temizlenen Afrin'in Raco beldesi ile Darmık ve Burseya dağlarına kurulan askeri gözlem noktaları ve üs bölgeleri sayesinde Hatay'ın Amanos Dağları'na da terörist sızmaları tamamen durdu. Terör örgütü PKK her yıl bahar aylarında Amanoslara sızma yaparak hain saldırılar gerçekleştiriyordu. Zeytin Dalı harekatının ardından başta Darmık, Kurni, Burseya ve Bak Ubasi Dağları olmak üzere Hatay'ın Hassa ilçesine komşu bölgeler teröristlerden tamamen temizlendi. Gizli tünelleri ve cephanelikleri imha edildikten sonra Mehmetçik buraya kalıcı olarak yerleşti. Zaman içerisinde bu bölgelere gözlem noktaları ve kalıcı üs bölgeleri kuran TSK, sınırı 30 kilometre derinlikten kontrol altına aldı. Üs bölgelerine tank, obüs, hava savunma sistemleri, çok namlulu roketatarlar yerleştirilince sınır hattında adeta kuş uçmaz oldu. PKK'nın Hatay üzerinden Amanos, Toros Dağları ve Akdeniz'e açılım hayali de bitti. İstihbarat birimleri terör örgütünün bahar ayı ile birlikte Amanos kırsalındaki olası saldırı ve tertiplenmesinin önüne geçebilmek için barınma alanlarının haritasını da çıkardı.

SIZMA GİRİŞİMİNDE VURULDULAR

Tüm geçiş güzergahları, barınma noktalarının koordinatları uydudan belirlendi. Bu yıl tek bir teröristin bile Suriye üzerinden Hatay kırsalına sızamadığı bildirildi. İki kez Hatay ve Kilis sınırından sızma girişiminde bulunan terörist grubun Burseya ve Darmık Dağında konumlanan Mehmetçik tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlarla (ÇNRA) ateş altına alınarak etkisiz hale getirildikleri öğrenildi.

Özgür Cebe